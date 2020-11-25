BC省维多利亚市：全球最佳小城市之一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据英国杂志《 Monocle》的一个调查，加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省的维多利亚市（Victoria）是世界上最佳 “小城市” 之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Small Cities Index

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一杂志刚刚公布了第二届年度性 “小城市指数” – Small Cities Index，这一调查覆盖人口不到 25 万人的城市， 评估标准包括 “有良好商机、居民热情、贴近大自然” 等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据该指数，加拿大BC 省的省会维多利亚市排名第 5，比一年前的排名第16 位有明显上升，葡萄牙的 Porto 市排名第一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年 “小城市指数” 排行榜的前５名如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

葡萄牙 Porto 比利时 Leuven 日本 Itoshima 瑞士 Lucerne 加拿大 Victoria（维多利亚市）

小城市的魅力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Monocle 杂志驻多伦多办事处的负责人 Tomos Lewis 说，维多利亚市入选前五名，是因为这个城市充满小城市的魅力，接近大自然、热情好客、城市规划具有环保意识以及提供了商业机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一杂志还称赞了维多利亚市市长 Lisa Helps 做出的努力，这位市长采取了一些鼓励加拿大年轻人和外国人搬迁到这里的举措，例如为儿童提供免费的公共汽车通行证和遍布全市的自行车道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在全球新冠疫情中，与其他城市一样，维多利亚也遇到许多挑战，包括无家可归者增多、旅游业停滞、住房成本上涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述调查说，维多利亚为解决这些问题采取了一些从社区入手的有针对性的方案，首先解决最突出的问题，并取得了效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada