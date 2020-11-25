加拿大 BC 省维多利亚港 ( Michael McArthur/CBC)

BC省维多利亚市：全球最佳小城市之一

作者 黎黎 |
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发表 2020年11月25日（星期三）08:48

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根据英国杂志《 Monocle》的一个调查，加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省的维多利亚市（Victoria）是世界上最佳 “小城市”　之一。

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Small Cities Index

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这一杂志刚刚公布了第二届年度性　“小城市指数” –  Small Cities Index，这一调查覆盖人口不到 25 万人的城市， 评估标准包括  “有良好商机、居民热情、贴近大自然” 等。

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根据该指数，加拿大BC 省的省会维多利亚市排名第 5，比一年前的排名第16 位有明显上升，葡萄牙的 Porto 市排名第一。

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今年 “小城市指数” 排行榜的前５名如下：

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  1. 葡萄牙 Porto
  2. 比利时 Leuven
  3. 日本 Itoshima
  4. 瑞士 Lucerne
  5. 加拿大 Victoria（维多利亚市）

小城市的魅力

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维多利亚市的地标建筑 The Fairmont Empress Hotel 。 (Deddeda Stemler/Canadian Press)

Monocle  杂志驻多伦多办事处的负责人 Tomos Lewis 说，维多利亚市入选前五名，是因为这个城市充满小城市的魅力，接近大自然、热情好客、城市规划具有环保意识以及提供了商业机会。

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这一杂志还称赞了维多利亚市市长 Lisa Helps 做出的努力，这位市长采取了一些鼓励加拿大年轻人和外国人搬迁到这里的举措，例如为儿童提供免费的公共汽车通行证和遍布全市的自行车道。

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在全球新冠疫情中，与其他城市一样，维多利亚也遇到许多挑战，包括无家可归者增多、旅游业停滞、住房成本上涨。

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上述调查说，维多利亚为解决这些问题采取了一些从社区入手的有针对性的方案，首先解决最突出的问题，并取得了效果。

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（CBC）

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