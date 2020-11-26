加拿大关于开设移民顾问学院的法律开始生效

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期四（11月26日）宣布，加拿大移民与入籍顾问学院法从现在起开始生效。按照该法，移民与入籍顾问学院将发挥类似于律师公会和医生公会的作用，发放执业许可，监督管理旗下成员。并有权禁止没有执业许可的人从事移民咨询。

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加拿大是个移民大国，移民顾问因此成为一个长盛不衰的行业，同时也存在乱收费，服务质量参差不齐等问题，甚至欺诈行为。政府将通过移民顾问学院来监督这个行业，保护公众利益。

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移民与入籍顾问学院要到2021年才正式成立。新法生效意味着政府可以开始制定规则，任命学院理事会成员。目前移民部网站上已经登出招聘学院行政委员会主席的广告。

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学院将有权力调查属下移民顾问受到的投诉，前往他们的办公室收集证据，要求他们在纪律委员会的听证会上作证，并对违规者给予处分。

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