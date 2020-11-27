专访作家、记者黄明珍：“我见证了历史”｜加中关系50年系列采访之五

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或许再也找不到第二个有黄明珍（Jan Wong）这样经历的加拿大人了，她的人生与加中五十年的外交历史交织在一起。

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1972年，她前往中国旅行和学习中文，成为了加拿大“留学中国第一人”。1974年，她作为交换学生在北京大学学习，亲历了文革后期直到毛泽东去世；1989年，“天安门民主运动”时期，她作为加拿大《环球邮报》的驻华记者，见证了整个的运动，并写出了《神州怨，Red China Blue）记录那段日子；之后，她继续关注中国自北京奥运会之后的外交政策变化…

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更多细节，欢迎收听“加中建交五十年”播客：专访作家、记者黄明珍：我见证了历史 （时长18分05秒）

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黄明珍1952年出生在蒙特利尔。她的祖父于1880年代来到加拿大，参与修筑了太平洋铁路。她的父亲Bill Wong在蒙特利尔拥有一间中餐馆，非常有名气。

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她毕业于哥伦比亚大学新闻学系，曾长期担任加拿大全国发行的《环球邮报》驻华记者，著有《神州怨》《家常便饭》《北京秘密》等，她的报道，也在一定程度上塑造了加拿大人的中国印象。

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