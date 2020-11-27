安大略省日增病例再创新高，全国四分之三病例集中在安大略、魁北克和阿尔伯塔三省

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安大略省星期五新增确诊病例1855起，再次打破最高纪录。同一天有20名患者死亡。新增病例最多的地区仍然是皮尔（517），多伦多（494）和约克（189 ）。多伦多市医疗卫生官德维拉（Eileen de Villa ）本周警告说，新冠病毒目前在市内每一个区肆虐，所有人都面临感染危险。

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这三个地区已经从本周起实行封禁措施。但是安省公共卫生官员说，封禁措施的成效要到两周后才会显现。更有甚者，由于过去几周有过多起庆祝活动，预计今后两星期确诊人数还会进一步增加。

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安省政府任命前加拿大军队总参谋长希利尔（Rick Hillier）指挥疫苗的统筹安排。希利尔表示，所有准备工作将在今年年底以前完成，只等联邦政府订购的疫苗到货。

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安大略省长福特（Doug Ford）呼吁民众在圣诞节期间约束自己，不要与同住者以外的人聚会。在魁北克省，省政府要求大家把聚会限制在两次和圣诞节期间，并在聚会前后自我隔离。

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魁北克省星期五新增确诊病例1269起，死亡37人。在疫情最严重的萨格奈地区，每十万人口中的感染人数超过700，为全国最高比例。

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多伦多和蒙特利尔的感染率都是每十万人两百多。

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（CBC News，The Canadian Press, Radio-Canada)

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