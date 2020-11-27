BC省华裔老年医学专家黄耀明获得加拿大勋章

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加拿大总督帕耶特（Julie Payette）星期五（11月27日）公布了今年114名加拿大勋章获得者的名单。不列颠哥伦比亚大学医学院教授黄耀明（Roger Wong）医生是其中之一。总督府公告说， 这是为了嘉奖黄医生在推动老年医学的政策制定，教育和注重文化背景的医疗服务方面做出的贡献。

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黄耀明医生的研究领域是老年医学临床。除了在不列颠哥伦比亚大学医学院任教外，他也是温哥华沿岸卫生局的老年科医生。在教学和行医以外，他也致力于普及老年医学知识。他认为，为老年人的家庭和护理者提供支持，让他们安全地住在家里，他们的生活会比早早住进养老院更独立而健康。

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加拿大社会在走向老龄化。十年后，六十五岁以上的加拿大人将占到全国总人口的四分之一。

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加拿大勋章创立于1967年，用于奖励为社会和国家做出杰出贡献的人，为非军事人员所能获得的最高荣誉。

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