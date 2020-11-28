加拿大Sobeys连锁店恢复疫情工资补助

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在今年春天COVID-19病毒肺炎第一波疫情期间，加拿大各主要超市连锁店为了支持和奖励冒着风险在疫情高峰期间坚持上班为顾客提供服务的员工，实行了疫情奖励工资制度。

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但在六月份COVID-19病毒肺炎疫情似乎得到控制后，加拿大各超市连锁店纷纷停止了疫情奖励工资。

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在COVID-19病毒肺炎卷土重来、第二波疫情汹涌泛滥的情况下，加拿大主要超市连锁店之一的Sobeys公司宣布，在各省区实行严格防疫措施的红色疫区重新实行疫情奖励工资制度。

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目前Sobeys公司实行疫情奖励工资的地区有马尼托巴省的温尼伯市，安大略省的多伦多市、和多伦多西部郊区Peel区。在这些疫情红色区域工作的Sobeys公司按小时付薪的员工每个星期可以得到的奖励工资在10加元到1百加元之间，具体奖金数额取决于员工每个星期的工作时数。

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到目前为止，Sobeys超市连锁店主要竞争对手Loblaws连锁店公司还没有采取类似的、给在新冠病毒肺炎疫情重灾区工作的员工发放疫情奖励工资的措施。

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