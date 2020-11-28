Snapchat推出Spotlight，类似TikTok的短视频功能

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Snapchat曾经是年轻社交用户的宠爱，但是在Instagram和现在TikTok的双重竞争压力下，已经失去了节节攀升的气势。

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在经过了缺乏创新热点的一年后，Snapchat终于开始做出反应。11月23日，早上，Snapchat正式宣布在社交应用程序中推出了一个专门的地方，用户可以在一个类似TikTok的滚动垂直视频中观看简短、有趣的短视频。这项新功能名为Spotlight，将展示用户社区创建的最有趣的短视频。

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而就在上个月，为了抵抗TikTok的威胁，Snapchat在App上推出了音乐为驱动力的视频功能。

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在其简短的发布申明中，Snapchat表示将每天拿出100万美元分给最好的Spotlight短视频创作者。

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Spotlight的推出将从美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、爱尔兰、挪威、瑞典、丹麦、德国和法国开始。

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同时，Snapchat表示其短视频发展还在不断改进中。Spotlight短视频的内容目前需要经过审核，而且尚没有评论功能。

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