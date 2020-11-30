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“战狼外交，不确定、和转变；失望、失败、战略、以及耐心” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎来到RCI “加中建交50周年”特别系列节目的第六期：加中关系中的几个关键词

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上个星期，我们采访了熟悉加中关系的五位嘉宾，他们与中国都有密切的联系，多年来关注中国事务。

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在采访中，我问了五位嘉宾同样一个问题：如果让你用四个字形容加中建交五十年，会是什么词？（别问我为什么是四个词，而不是更多或更少）

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五位嘉宾的侧重点可能不同，但是高频率出现的词总结起来是：战狼外交，不确定、和转变。然后是，失望、失败、战略、以及耐心。

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欢迎收听系列节目的第六部分：加中建交50年，几个关键词：“战狼外交”、失败、不确定、与转变… （时长：13分07秒）

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而且，他们一致认为，孟晚舟引渡案以及加拿大两名麦克 （康明凯，Michael Kovrig和斯帕弗，Michael Spavor)被中国逮捕且遭到严酷对待，成为了加中关系最大的转折点，主要是事件引爆了两国民众间对对方态度的大转变。再加上新冠疫情的影响，两国关系跌入了五十年来的最低谷。

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今年夏天，加拿大的一项民调显示，对中国有好感的民众比例只有14%；而超过半数民众认为，加拿大自由党政府对华政策应该更强硬。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最早担任加拿大外交官员的学者傅尧乐先生（Bernie Frolic）选择的是：

探索成功但失败了、战狼外交、目前很挣扎，充满不确定。

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曾于七零年代留学中国的国际政治关系学者、加中问题研究专家查尔斯·伯顿教授（Charles Burton）选择的是：

失败，非常失望、非常伤心。这不是我期待的加中关系走向。

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加拿大自由党议员董晗鹏(Han Dong) :从理解到发展

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著名记者、作家黄明珍（Jan Wong) 的形容是：

50年代，乐观，正面；60年代，小心谨慎；70年代，希望期待；80年代， 兴奋，期待与中国的经济发展。但现在是警惕的、负面的、小心的。主要还是在于，过去加中关系的友好历史已经不再被重视了，现在中国关心的只是他们在二十一世纪的国家地位。

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多伦多和平与外交研究所亚洲项目主持人姜闻然教授选择的是：

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第一个：战略眼光；第二个：国家利益；第三个：主观能动性；第四个：历史观 —— 这个选择更像是他对加中关系走向的期许。

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感谢收听今天的 “加中建交五十年”第六期：加中关系中的几个关键词。明天，会是我们这个系列的最后一期。明天再会。