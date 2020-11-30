加拿大还要为疫情花多少钱？财长公布秋季财政报告

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加拿大副总理、财政部长弗里兰（Chrystia Freeland）星期一（11月30日）下午在众议院公布秋季经济报告。疫情救助使加拿大财政赤字上升到和平时期前所未有的水平，而现在疫情正烈，省市政府、企业界和提供社会服务的机构，都需要联邦政府继续供血。弗里兰今天的报告是疫情以来的总支出报账，也是各界期待已久的未来财政规划。

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弗里兰说，加拿大政府目前最紧迫的头等工作重点是让加拿大人和加拿大企业“平安和有支付能力”。在疫情结束后接下来的三年里，政府将投入700亿至1000亿加元来刺激经济复苏。这相当于加拿大GDP的3%到4%。她表示，2008年经济衰退时的教训告诉我们，过早停止政府资助会对经济造成长期的损害。

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联邦政府在今年七月份对本年度财政赤字的预测是3432亿加元。今天的财政报告预测，加拿大的财政赤字在2021年3月本财政年度结束时将达到3816亿，如果疫情持续，甚至可能接近4000亿。但是弗里兰说，由于低利率和加拿大经济在疫情前的强劲发展，这个赤字水平是加拿大可以承受的。

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建设未来的“首付”：早教，托幼服务，职业培训和绿色项目

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弗里兰说，作为全职工作的母亲和财政部长，她深知提供经济上可负担的托幼服务对女性就业的重要性。完善托幼服务是提高女性就业率的关键，而充分发挥女性劳动力的作用是加拿大提高经济竞争力的关键。

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联邦政府将在2021年向中低收入家庭提供临时性儿童补助。根据家庭收入高低，有资格领取加拿大儿童福利金（CCB）的每个六岁以下儿童可获得最多1200加元的补助。

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弗里兰德说，政府正在制定发展全国性早教和托幼系统的计划，具体细节将在明年财政预算报告中公布。从明年开始，政府将每年拨款430万加元，设立一个专门的秘书处来吸引投资和进行政策研究。另外，联邦政府的原住民早教和托幼服务资助也将继续进行。

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为了减轻大学生负担，联邦政府将免去联邦学生贷款下一个财政年度的利息。

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联邦政府还将拨出10亿加元帮助省政府和北方三地区政府提高养老院系统的防疫能力。新冠疫情暴露出各地养老院在这方面存在的严重问题。

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来自居家工作的个人所得税抵免

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今年因疫情在家工作的加拿大人将可以视工作时间申报最高400加元的个人所得税抵免，无需提交详细的支出报告，通常情况下也无需雇主证明。

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加拿大新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）继续呼吁对个人资产2千亿以上的富人征税，同时要求加强儿童福利和建立全民药保。保守党领袖奥图尔(Erin O’Toole)要求增加对加拿大企业支持。

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(The Canadian Press, CBC News, Kathleen Harris, Chris Hall，TheCanadian Press)

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