加中建交50年：走到了十字路口，未来充满不确定…

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欢迎来到加广中文台“加中建交50周年”特别系列节目。

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今天是这个系列的第七集，也是最后一集。

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在过去的一个多星期，我们采访了加拿大熟悉中国事务的五位专家、学者、记者，从他们个人的经历和感受回看加中关系五十年。

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过去的两年，加中关系可谓跌倒了谷底，那么未来会如何？在加拿大的对华政策上，他们有什么预见？

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欢迎收听“加中建交50周年”播客第7期：来到了十字路口，未来充满不确定… （时长17分43分）

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加拿大学者、前外交官查尔斯·伯顿（Charles Burton）教授关注加中事务超过五十年，但目前的状况令我非常失望非常悲哀。他最大的失望是，加拿大和许多西方国家一样，认为与中国的经济合作交往将会促使中国更加开放，在民主人权方面有所改善。

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加拿大几十年来在中国的公民社会、法制体系培训、女性权益等投资将近10个亿，但在受访中，伯顿教授认为，很多中国签署的与法制人权相关的协议和设置的课程，更像是“做给加拿大看的”，以减轻在这方面的压力。

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伯顿教授对加中关系未来并不乐观。他表示，美国在拜登上台之后，如果重回世界领袖地位，加拿大会跟随其他的民主国家，在政治、经济方面联手，令中国更难单方面针对某一个民主国家。

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他还认为，中国的经济从结构上更加依赖出口。西方国家可以决定一起行动，停止与中国合作，直到中国遵守在联合国以及世贸协定中的承诺。相对来说，这还是比较乐观的结果。

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第二个可能，中国领导人继续一带一路，团结一些国家与西方的经济同盟对抗，这可能会导致下一个东西方冷战，甚至热战，包括可能的在南海以及台湾的战争。

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伯顿教授表示，真是太遗憾了，双方关系到了这样的程度。

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他还评价说，客观地说，加拿大的对华政策是不成功的。加拿大特鲁多政府承诺，在今年年底要“重新设定对华政策”，这是因为国内的压力，民意主流认为，加拿大应该对华更加强硬，而反对党的批评声浪也很大。

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伯顿教授对于加拿大政府未来的对华政策的建议是，需要更多的加拿大人，对中国共产党的规则和语言有更深入的了解，要多与中国变革力量合作，也需要有更多的投入，比如，在加拿大国内，警方如何保护受到骚扰的华人异见人士等。

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华裔学者、多伦多和平与外交研究所的姜闻然教授认为，中国这些年的崛起才是令加拿大和其他西方国家担忧害怕的真正原因。

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他认为，中国政府的结构是中国人无法自己改变的。加拿大和西方需要一个框架性的对华政策，同时以历史观来对待中国的人权和民主的问题，需要领导人有主观能动性来处理与中国的关系，以避免冲突。

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而加拿大著名的记者和作家黄明珍（Jan Wong)以及中国问题专家傅尧乐教授(Bernie Frolic)也认为，目前是加中关系的转折点，世界的局势正在变化，加拿大也面临选择。中国这几年的行为已经是个超级大国了，之前的加中友谊，或是加拿大对中国的期待等已经没有什么作用了。加拿大的问题是如何在与中国继续交流的情况下，保护加拿大的利益。

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而自由党联邦议员董晗鹏（Han Dong）的看法是，加中没有根本的利益冲突，应该可以从理解走向合作。不过，他觉得当务之急，需要中国改善对两名加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的待遇，向加拿大人展示中国可以人道地，公开透明地对待他们的案子。

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加中关系在五十年之际处于不确定的状态中，双方的领导人是否有智慧，可以在避免冲突的前提下，进行修复和发展？没有人能说的清。

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而且，董晗鹏也给在加拿大的华裔提出了建议：懂得保护自己，保障自己的权益，以及不被边缘化。

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感谢收听我们总共七集的“加中建交50年”系列节目。如果您在收听之后有什么感受和见解，欢迎发邮件给我们：China@rcinet.ca

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祝您健康愉快！

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