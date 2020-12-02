北美最大公交电动车队在加拿大多伦多市

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要问美国和加拿大哪个城市的电动公交车车队规模最大，这第一的头衔属于加拿大安大略省的多伦多市。

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加拿大最大城市多伦多的公交车队中有60辆电动公交大巴，分别由三个制造商提供。第一批30辆电动公交车在2017年购买，多伦多市的计划是在2040年实现公交车队零排放。

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加拿大联邦政府制定的目标是在2024年底之前，用5千辆电动公交大巴车取代目前在加拿大城市公路上使用的柴油公交车。

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但找到质量好、服务好的电动大巴车制造商是个挑战。因为电动大巴车是个新生事物，现在还没有一个电动大巴车制造商的电动大巴服务时间达到12年。12年一般是公交大巴车的服务年限。

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这也是为什么几年前多伦多市决定购买电动大巴车的时候向所有三个供货商下了订单。这三个公司是加拿大温尼伯市的New Flyer公司，中国深圳的BYD公司, 和美国加利福尼亚州的Proterra公司。

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但供货商不统一带来的一个挑战是充电设施的不统一，电压、电流和充电桩都不一样。结果是购买60辆大巴车的1.4亿加元投资中有一半被用在充电设施的购买和安装方面。

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多伦多市在每辆电动大巴车上花的钱比购买传统柴油大巴车75万加元的价钱要贵20万到50万加元。但由于电费比柴油便宜和电动大巴维修成本低，从长远来看电动大巴车的综合成本有可能低于柴油大巴。

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RCI with Emily Chung, Alice Hopton, Tashauna Reid · CBC News

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