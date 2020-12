英国成世界首个批准使用辉瑞新冠疫苗的国家

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国辉瑞制药公司和德国BioNTech制药公司星期三表示,其合作研制的COVID-19病毒疫苗已经获得英国政府的批准,在英国开始新冠病毒疫苗的紧急注射工作。

英国媒体报道说,英国医院已经接到通知,从下个星期开始优先为医疗工作人员注射COVID-19病毒疫苗。

虽然俄罗斯和中国也已推出自己的新冠病毒疫苗,但西方国家医学专家们仍然认为,美国辉瑞和德国BioNTech制药公司合作研制的COVID-19病毒肺炎疫苗是世界上第一个经过严格试验和审批才获得使用批准的新冠病毒疫苗。

美国和欧盟国家目前在积极审批的COVID-19病毒肺炎疫苗除了美国辉瑞和德国BioNTech制药公司的疫苗外,还有Moderna制药公司的疫苗、和AstraZeneca制药公司与剑桥大学合作研制的新冠病毒疫苗。

RCI with The Associated Press、CBC News

