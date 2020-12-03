加拿大最快可能 10 天内批准辉瑞新冠疫苗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大卫生部的高级医学顾问说，加拿大卫生部可能会在10天之内批准辉瑞公司的 COVID-19 疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部 （Health Canada ）的首席医学顾问苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma ）医生表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

确切地说哪一天点困难，因为辉瑞公司还在继续向我们提供信息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“疫苗审核进展顺利”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部目前正在审核来自辉瑞 （Pfizer）、Moderna、AstraZeneca 和 Jannsen 4 个公司的疫苗，一旦批准，联邦政府和省政府将联手迅速分配疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，加拿大公共服务和采购部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一旦加拿大卫生部（Health Canada）批准了疫苗，分配工作将尽快开始。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏普利亚·沙尔玛 医生在接受加拿大广播公司 CBC 电台的采访时说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进展非常顺利，我们有望在一周到 10 天内做出最终决定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

估计 “最迟12月中旬”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma ）医生进一步解释说，为了加快审核过程，加拿大卫生部（Health Canada）正在分批从制药公司接收信息，而不是等制药公司把所有数据都准备好后一起发过来。所以，制药公司只要出来一批数据，就会立即发给加拿大政府审核。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们今天会再得到一些信息，明天能得到一些信息，整个周末我们都将继续进行研究，我认为我们最晚在 12 月中旬左右能做出决定，但这也要取决于数据的情况。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她补充说，加拿大卫生部调动了有关部门最资深和经验最丰富的人员，专门审核疫苗的数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉加拿大广播公司：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

审核人员的唯一标准是确保科学依据可靠，以及疫苗是安全的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于加拿大人来说，大家一定要了解，我们确实需要完成审查，在我们给予授权之前，疫苗必须符合安全性、功效和质量标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国、美国

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周三，英国批准了辉瑞疫苗的紧急使用，接种最早下周就能开始。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在美国，美国食品药品监督管理局（FDA）将于12月 10日讨论辉瑞疫苗，如果获得批准，美国则最早可在12月12日开始进行疫苗接种。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大卫生部首席医学顾问苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma ）医生说，这不一定意味着加拿大卫生部将得出相同的结论。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她还表示，一旦授权，加拿大卫生部将在网上发布做出有关决定的所有数据，以供公众审查。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对我们来说，确保公开透明非常重要， … 除非科学界说疫苗符合标准，否则我们不会做出任何决定。” 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada