加拿大的数字服务税会让电商提价

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加拿大联邦政府在其星期一发布的经济报告中宣布，将在2021年开始对外国电商向加拿大消费者提供的服务征收数字服务税。

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加拿大联邦政府指出，在加拿大境内经营的媒体公司和电商公司一直在收取并向联邦政府缴纳销售税，在加拿大境外的外国电商向加拿大人销售数字化娱乐服务却不缴纳销售税属于不公平竞争。

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加拿大经济分析师们认为，联邦政府对国外电商征收的这一年达到12亿加元的税收最终会被转嫁到消费者身上。加拿大消费者在Netflix每个月账单上见到联邦销售税的日子可能不远了。

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这一被称为Netflix tax的外国电商消费税的征收对象还包括亚马逊公司的Prime Video视频流和Spotify公司的音频流服务。

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RCI with David Paddon · The Canadian Press、CBC News

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