疫情失控还是未雨绸缪？阿尔伯塔省计划修建战地医院并向联邦政府求助

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根据加拿大广播公司（CBC）获得的阿尔伯塔省卫生部内部文件，该省正在筹建两所战地医院，分别位于卡尔加里市和埃德蒙顿市，预计建成后总共可收治750名新冠患者。不排除未来会修建更多战地医院。

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新的战地医院将利用该省已有的体育场馆，目前被考虑的备选地点有卡尔加里大学奥运馆，位于埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学体育馆和萨维尔社区体育中心。

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向联邦政府和加拿大红十字会求助

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星期三（12月2日）已有联邦政府内部的消息来源透露，该省已向联邦政府和加拿大红十字会请求援建战地医院。尽管正式的书面请求还没有寄出，但是两级政府的有关官员已经开始就此进行讨论。

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阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）昨天在新闻发布会上被问到此事时表示，这并不代表省政府没能有效控制疫情，相反，这是为了以防万一而作的“负责任的计划”。他介绍说，该省各地医院能为新冠肺炎患者提供2200到2300张病床，而目前只有五百多名患者在住院。

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确诊病例急升

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过去两周来，该省每天的新增病例都在千人以上，本周一达到1733人，创下最高纪录。该省的活跃病例（即正在进行治疗、尚未痊愈或死亡的患者）在总人口中所占的比例是加拿大全国最高的。最新的统计数字显示，该省目前有17144起活跃病例，比安大略省还多两千多起。而安大略省的人口是阿省的三倍多。这意味着需要住院的患者在今后几周可能激增。

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肯尼上星期二宣布了新的限制措施，例如禁止与不住在同一地址的人在室内聚会，室外聚会不得超过十人，禁止集体活动等。但是该省的餐饮业、赌场、健身房、宗教场所，商家和小学仍在开放。批评者认为，他过于考虑抗疫措施的经济影响，导致该省抗疫不力。

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阿尔伯塔也是唯一一个没有作出关于强制性戴口罩的全省性规定的省份。肯尼在星期二的新闻发布会上表示，他选择实行保护医疗系统所需的“最低限制”。

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同一天，该省卫生部官员为战地医院选址参观了阿尔伯塔大学和卡尔加里大学的体育设施。他们开会讨论此事是在前一天。埃德蒙顿市医生吉布尼（Noel Gibney）说，这说明省政府早在那时就已经和发出警告的医生们一样，知道”我们正在走向一场潜在的灾难“。

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他不客气地说，省政府的表现就好像是一个把车开上了悬崖的人，不赶紧踩刹车，反而往前开，然后一面坠落一面打911。

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（CBC News, Jennie Russell, Charles Rusnell， David Cochrane，Mathieu Gohier, Allison Dempster, Drew Anderson, Elise von Scheel)

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