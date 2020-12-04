加拿大五位专家共识：我们站在十字路口，未来充满不确定… | 加中建交50年

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写在前面的话

2020年标志着加拿大与中华人民共和国正式建立外交关系五十周年。

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按照常规，这应该是值得庆贺的一件事情。加拿大是最早承认中国，并建立外交关系的西方国家之一。

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但现实是，目前，加中关系降到了五十年来的最低点。

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2018年12月1日，加拿大应美国要求扣押了华为财务总监孟晚舟，并展开对她的引渡案审理。

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接着，中方逮捕了加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor) 。加拿大和西方一直认为，这是对加拿大逮捕孟晚舟的报复，但是中方否认这一点。

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从那时开始，两国关系戏剧性地急转直下。

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今年，一项民调显示，加拿大民众中，对中国有好感的只占14%。

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在这个系列节目中，加广中文台会采访加拿大政治、外交、学术、媒体领域中熟悉中国事务人士，梳理加拿大与中国建交五十年的历史，介绍加拿大对中国从友善、期待，到现在的茫然、失望，以及他们对未来的期许。

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这五位嘉宾是：加拿大最早驻中国外交官、中国问题学者傅尧乐教授（Bernie Frolic）、70年代留学中国的前外交官、学者查尔斯·伯顿（Charles Burton）教授、自由党联邦议员、加中立法协会联席主席董晗鹏先生（Han Dongle）、80年代中留学加拿大的加拿大政治学教授姜闻然、加拿大”留学中国第一人“、作家黄明珍（Jan Wong)

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1965年，加拿大学者、外交官傅尧乐（Bernie Frolic）第一次前往中国考察，到去年11月最近一次到访中国 。这期间，他整整60次访问中国，被称为“加中外交关系活着的编年史”。他表示自己热爱中国，希望了解中国，不过，最近这两年，中国的面貌开始变得陌生。

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目前，年过八旬的他正在撰写一部书，主题正是加中关系五十年。更多细节…

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伯顿教授介绍说，加拿大为此前后投资接近10个亿，很多加拿大纳税人的钱去了那些中国的人权培训项目。但这一切收效甚微。他甚至怀疑，很多与法制劳工权益相关的项目，是做给加拿大看的。

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已经退休的加拿大学者、外交官查尔斯·伯顿（Charles Burton)教授表示，自己关注中国实际超过了五十年。

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还在中学时代，他在渥太华发现了一家“进步书店”。书店里可以看到来自中国的图书，比如《北京周报》，他也由此了解到中国的文化大革命，批林批孔运动等。

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他是加拿大最早前往中国留学的学生之一。1977年，他前往复旦大学学习，主修中国古代思想史。当时在学校的同学中，有很多后来进入中国的政界、军界、和商界。

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1990年代初以及九零年代末，他两次前往中国，出任加拿大大使馆参赞。他是布鲁克大学的政治科学系教授，专门研究比较政治，中国政府和政治，加中关系与人权。

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加系列访谈第3集:

“我希望双方能够冷静克制，达到相互理解和合作。我希望能够帮助华裔度过这段因疫情以及加中关系紧张而受到歧视的阶段“

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联邦自由党议员董晗鹏（Han Dong)先生也是加中立法协会（CACAN)的联席主席。董晗鹏出生在上海，13岁随父母移民加拿大。2014年当选安大略省议员；2019年，当选联邦自由党议会议员。

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播客音频：专访联邦自由党议员董晗鹏：“加中关系处于谷底，但我是个乐观的人” ｜ 时长：20’52″

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系列访谈第4集：

“加拿大在七零年承认了中国。究竟当时，中国向西方承诺了什么？还是西方对中国有不切实的期待。姜闻然教授认为，中方当年承诺的和西方期待的是非常不同的。”

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姜闻然教授早年就读于北京大学，八零年代中期就来到了加拿大，曾执教于阿尔伯达大学，以及不列颠哥伦比亚大学。

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他称自己“首先是个加拿大人，然后才是中国人”，而在中国成长的背景，令他对加中关系的分析有另外一个角度。

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他认为，加中关系交恶的开始是加拿大应美国要求扣押了华为财务总监孟晚舟，而随后，zhong

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欢迎收听播客：专访姜闻然教授：“看加中关系需要有战略耐心” ｜加中建交50年系列访谈第四集 （时长：28分45秒）

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系列采访第5集

或许再也找不到第二个有黄明珍（Jan Wong）这样经历的加拿大人了，她的人生与加中五十年的外交历史交织在一起。

1972年，她前往中国旅行和学习中文，成为了加拿大“留学中国第一人”。

1974年，她作为交换学生在北京大学学习，亲历了文革后期直到毛泽东去世；

1989年，“天安门民主运动”时期，她作为加拿大《环球邮报》的驻华记者，见证了整个的运动，并写出了《神州怨，Red China Blues）记录那段日子；

之后，她继续关注中国自北京奥运会之后的外交政策变化…

更多细节，欢迎收听“加中建交五十年”播客：专访作家、记者黄明珍：我见证了历史 （时长18分05秒）

系列访谈第6集

加广中文台“加中建交50周年”特别系列节目。今天是这个系列的第7集，也是最后一集。

在过去的一个多星期，我们采访了加拿大熟悉中国事务的五位专家、学者、记者，从他们个人的经历和感受回看加中关系五十年。

1970年，皮埃尔·特鲁多与中国建立外交关系。而在过去的两年，加中关系可谓跌倒了谷底。

他们对加中关系未来有什么预测与期许？在加拿大的对华政策上，他们有什么建议？

加中建交50周年”播客第7期：来到了十字路口，未来充满不确定… （时长17分43分）

加拿大学者、前外交官查尔斯·伯顿（Charles Burton）教授关注加中事务超过五十年，但目前的状况令我非常失望非常悲哀。他最大的失望是，加拿大和许多西方国家一样，认为与中国的经济合作交往将会促使中国更加开放，在民主人权方面有所改善。

加拿大几十年来在中国的公民社会、法制体系培训、女性权益等投资将近10个亿，但在受访中，伯顿教授认为，很多中国签署的与法制人权相关的协议和设置的课程，更像是“做给加拿大看的”，以减轻在这方面的压力。

伯顿教授对加中关系未来并不乐观。他表示，美国在拜登上台之后，如果重回世界领袖地位，加拿大会跟随其他的民主国家，在政治、经济方面联手，令中国更难单方面针对某一个民主国家。

他还认为，中国的经济从结构上更加依赖出口。西方国家可以决定一起行动，停止与中国合作，直到中国遵守在联合国以及世贸协定中的承诺。相对来说，这还是比较乐观的结果。

第二个可能，中国领导人继续一带一路，团结一些国家与西方的经济同盟对抗，这可能会导致下一个东西方冷战，甚至热战，包括可能的在南海以及台湾的战争。

伯顿教授表示，真是太遗憾了，双方关系到了这样的程度。

他还评价说，客观地说，加拿大的对华政策是不成功的。加拿大特鲁多政府承诺，在今年年底要“重新设定对华政策”，这是因为国内的压力，民意主流认为，加拿大应该对华更加强硬，而反对党的批评声浪也很大。

伯顿教授对于加拿大政府未来的对华政策的建议是，需要更多的加拿大人，对中国共产党的规则和语言有更深入的了解，要多与中国变革力量合作，也需要有更多的投入，比如，在加拿大国内，警方如何保护受到骚扰的华人异见人士等。

华裔学者、多伦多和平与外交研究所的姜闻然教授认为，中国这些年的崛起才是令加拿大和其他西方国家担忧害怕的真正原因。

他认为，中国政府的结构是中国人无法自己改变的。加拿大和西方需要一个框架性的对华政策，同时以历史观来对待中国的人权和民主的问题，需要领导人有主观能动性来处理与中国的关系，以避免冲突。

而加拿大著名的记者和作家黄明珍（Jan Wong)以及中国问题专家傅尧乐教授(Bernie Frolic)也认为，目前是加中关系的转折点，世界的局势正在变化，加拿大也面临选择。中国这几年的行为已经是个超级大国了，之前的加中友谊，或是加拿大对中国的期待等已经没有什么作用了。加拿大的问题是如何在与中国继续交流的情况下，保护加拿大的利益。

而自由党联邦议员董晗鹏（Han Dong）的看法是，加中没有根本的利益冲突，应该可以从理解走向合作。不过，他觉得当务之急，需要中国改善对两名加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的待遇，向加拿大人展示中国可以人道地，公开透明地对待他们的案子。

加中关系在五十年之际处于不确定的状态中，双方的领导人是否有智慧，可以在避免冲突的前提下，进行修复和发展？没有人能说的清。

而且，董晗鹏也给在加拿大的华裔提出了建议：懂得保护自己，保障自己的权益，以及不被边缘化。

感谢收听我们总共七集的“加中建交50年”系列节目。如果您在收听之后有什么感受和见解，欢迎发邮件给我们：China@rcinet.ca

祝您健康愉快!

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