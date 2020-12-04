谁将最先接种新冠疫苗？加拿大免疫顾问委员会提出的顺序

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第一阶段：养老院的老人和员工，其他80岁以上老人，一线医护人员，某些原住民社区。

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根据加拿大免疫顾问委员会（NACI）星期五（12月4日）公布的疫苗接种指南，养老院的老人和工作人员应该第一批获得新冠疫苗接种，紧随其后的是其他80岁以上老人，因为他们是最容易感染和感染后症状最严重的群体。

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在他们之后是一线医护人员，然后是某些原住民社区。委员会说，偏远地区的原住民医疗条件不好，一旦感染死亡风险会很高，并容易引起其他社会问题。

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辉瑞制药公司预计将在明年头三个月向加拿大提供六百万剂疫苗。该公司疫苗需接种两次，因此这批疫苗仅能供给三百万人。委员会认为，上述四个群体应该首先被考虑。

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等到四月份其他公司的疫苗陆续到货，这一阶段首先应考虑“第一出动人员”，例如警察，消防员和其他未被包括在第一批的医疗机构人员。接下来是外劳、犯人和收容所里的无家可归者等集体住宿人员，以及食品店雇员等提供基本服务的人员。

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具体负责疫苗接种的将是各省卫生部门。NACI提出的建议将供它们参考。

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（CBC News，John Paul Tasker）

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