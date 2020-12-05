加拿大欢迎香港移民政策是香港学生的及时雨

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在加拿大不列颠哥伦比亚省上大学的香港学生Tim Chan和Maggie Tong喜欢在加拿大的大学生活，但并没有计划在毕业后留在加拿大，而是准备回到香港工作和生活。

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实际上，Maggie Tong做为交换学生在加拿大大学学习了半年后已经回到香港的大学去完成其本科学位，而Tim Chan则正在维多利亚大学完成其大学最后一年的学业。

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但一年多来中国政府采取的铁腕治港政策让Tim Chan和Maggie Tong不得不重新考虑自己的人生规划。

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这对开始恋人关系已有两年的香港年轻人觉得现在的香港已经不是他们曾经熟悉和喜爱的自由城市，昔日的东方之珠已经不复存在，香港也无法再是他们未来生活的城市。

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Tim Chan和Maggie Tong像众多在加拿大学习过的香港学生一样希望移民加拿大。对他们来说，加拿大联邦政府在11月中旬宣布将出台欢迎港人和在加拿大学习的香港学生移民加拿大的政策是帮助他们继续生活在自由环境的及时雨。

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加拿大移民部虽然将在明年初开始实行针对香港居民的移民项目，但这个项目的细节还没有被公布。

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不过，加拿大广播公司记者从加拿大移民部得到的信息是，香港学生在加拿大大学毕业后即便没有任何在加拿大的工作经历，也由资格向加拿大申请移民，这是一个明显放宽了的移民申请条件。

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加拿大移民部将为过去5年获得过加拿大大学或非加拿大大学本科学位、拥有香港居民身份的申请人颁发为期三年的工作签证。

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