北美冰球赛季可能在明年1月份开始

冰球是加拿大人最喜爱的冬季体育比赛项目。但在COVID-19病毒肺炎疫情下,这个赛季的北美职业冰球俱乐部联赛可能无法像原来预期的那样在1月1日开始,目前来看比较实际的开始日期是1月中旬。

仍然需要讨论决定的几个问题包括,是进行52场还是56场常规赛,是否在赛事安排上预留出缓冲时间以应付可能出现的COVID-19病毒肺炎疫情恶化的情况,是否把原来美国和加拿大冰球俱乐部按区进行编组比赛改成分成美国和加拿大两个组进行循环比赛,因为目前加拿大和美国的边界仍然处于关闭状态。

如果决定在1月中旬开始2020-2021北美职业冰球俱乐部联赛的比赛赛季,则球员们需要在圣诞节之后立即向所在职业冰球俱乐部报到、开始短期的体能强化训练营训练、并在一月初开始热身赛。

不过,目前来势凶猛的第二波COVID-19病毒肺炎疫情、和新冠病毒疫苗何时能够到位是从相反方向影响北美职业冰球俱乐部联赛比赛的主要因素。

RCI with John Wawrow · The Associated Press、CBC News

