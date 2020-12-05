《华盛顿邮报》将成立专门的数据新闻部门，美联社挖来的新主管走马上任

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《华盛顿邮报》在12月1日的一份媒体通报中显示，他们将成立一个专门的数据新闻部门。

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这个消息是在《华盛顿邮报》任命来自美联社的数据编辑梅根·霍耶为数据新闻部门的负责人的同时透露的。

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数据新闻作为近5年来新闻行业的一个热门领域受到各个新闻编辑室关注。这个将数据分析，特别时大数据分析和新闻结合的岗位虽然得到很多关注，但对大部分新闻从业者而言还是一个陌生的领域。数据新闻依赖的不再是传统的描述和情感，而是更多的数据分析能力和技术的应用。

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在《华盛顿邮报》的数据新闻项目，留在原来部门的7名数据记者将向新数据主管汇报。《华盛顿邮报》说，新的数据新闻部门将使他们能够严格和一致地审查来源和分析，并为每个部门的记者提供一个数据新闻专业知识的来源中心。

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在对《华盛顿邮报》新任命的数据负责人梅根·霍耶的以往成绩汇报上我们可以看到数据新闻对各种不同的故事和报道的广泛涉及。梅根·霍耶的以往数据新闻工作的主题包括，美联社对家庭分离，种族问题的报道。《华盛顿邮报》还特别提到，梅根·霍耶对美国冠状病毒公共数据的使用，而这些数据产生了关于新冠肺炎患者种族差异的开创性报道。

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我们可以发现，数据新闻仍是新闻行业中一个方兴未艾的方向，很多老内容加上数据被重新被挖掘出新意。加上数据分析本身带来的新发现、新视角，以及人工智能的大数据分析带来的无限可能性，我们可以展望数据分析+新闻会成为今后新闻领域的一种标配。

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