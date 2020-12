孟晚舟引渡案审理继续：媒体热议她是否会与美国达成认罪协议？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

孟晚舟会接受美国的认罪协议吗?两名麦克命运引人关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一,华为财务总监孟晚舟出现在温哥华最高法院,参加她的引渡案审理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这也是自上周四,《华尔街日报》报道,美国司法部正与孟的律师团队谈判,提出“推迟起诉协议”之后,孟晚舟第一次公开现身。不过,在现场,她并没有回答记者关于认罪协议的问题,径自走进了法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“推迟起诉协议”也属于认罪协议,也就是需要孟晚舟承认部分罪名,以换取自由,回到中国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是,路透社在星期五报道,称消息人士表示,孟晚舟团队正与美国方面“谈判”,但孟晚舟拒绝认罪,因为她觉得自己没有做错什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,加广中文台无法独立证实这些消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

状告皇家骑警逮捕程序侵犯人权

目前,孟晚舟的律师团队正状告加拿大的皇家骑警(RCMP)和机场的边检人员在逮捕她的过程中侵犯了她的人权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟团队希望以此来说明,加拿大警方违反程序,并与美国司法机关合谋,逮捕孟晚舟是特朗普政府贸易战的需要,因此引渡案应该终止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟的律师派克仔细询问每一个出现在法庭上的皇家骑警警员,包括了他们与FBI在逮捕孟晚舟之前的通讯细节,试图找到漏洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟团队这次的诉讼,最快也要到明年春天才能有裁决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上,在过去两年的引渡官司审理中,孟晚舟已经输掉了重要的一个案子,那就是关于“双重犯罪”的裁定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大和美国的引渡协议,只有在加拿大和美国都属于犯罪的行为,才符合引渡案的标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟团队辩护说,曼哈顿检方在指控中称,孟晚舟涉嫌商业欺诈 —— 在华为公司与伊朗的生意上,对美国的汇丰银行撒谎,令银行违反了美国对伊朗的制裁禁令。而加拿大并没有对伊朗实施制裁,因此孟晚舟的做法在加拿大不属于违法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但不列颠哥伦比亚省高等法院最后裁定,美国对孟晚舟的指控主要是“欺诈”,而这个在加拿大也属于犯罪,因而引渡案可以进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大“两名麦克”的命运更牵动人心

不过,在整个周末,加拿大媒体热议的是,在孟晚舟被捕后不久,遭中国政府逮捕的两名加拿大人,康明凯以及麦克·斯帕夫,的命运。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到本周四,他俩在中国遭关押也满两年了。不过,与孟晚舟可以被保释,与家人住在温哥华豪宅的状况截然不同,媒体披露,加拿大两名麦克被单独关押,灯光彻夜通明,他们被限制阅读,而且有很长时间甚至得不到领事服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五,加拿大总理特鲁多回答记者提问时表示,自己不能对正在进行中的案件多加评论,但称“两年以来,加拿大政府的首要任务是让两名麦克安全回归”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prime Minister Justin Trudeau refused to comment on Meng Wanzhou reports and said the return of the two detained Canadians in China is an ‘absolute priority’. pic.twitter.com/Ezdk4aSAnM

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— CTV News (@CTVNews) December 4, 2020