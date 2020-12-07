孟晚舟引渡案审理继续：媒体热议她是否会与美国达成认罪协议？

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孟晚舟会接受美国的认罪协议吗？两名麦克命运引人关注。

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星期一，华为财务总监孟晚舟出现在温哥华最高法院，参加她的引渡案审理。

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这也是自上周四，《华尔街日报》报道，美国司法部正与孟的律师团队谈判，提出“推迟起诉协议”之后，孟晚舟第一次公开现身。不过，在现场，她并没有回答记者关于认罪协议的问题，径自走进了法庭。

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“推迟起诉协议”也属于认罪协议，也就是需要孟晚舟承认部分罪名，以换取自由，回到中国。

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但是，路透社在星期五报道，称消息人士表示，孟晚舟团队正与美国方面“谈判”，但孟晚舟拒绝认罪，因为她觉得自己没有做错什么。

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不过，加广中文台无法独立证实这些消息。

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状告皇家骑警逮捕程序侵犯人权

目前，孟晚舟的律师团队正状告加拿大的皇家骑警(RCMP)和机场的边检人员在逮捕她的过程中侵犯了她的人权。

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孟晚舟团队希望以此来说明，加拿大警方违反程序，并与美国司法机关合谋，逮捕孟晚舟是特朗普政府贸易战的需要，因此引渡案应该终止。

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孟晚舟的律师派克仔细询问每一个出现在法庭上的皇家骑警警员，包括了他们与FBI在逮捕孟晚舟之前的通讯细节，试图找到漏洞。

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孟晚舟团队这次的诉讼，最快也要到明年春天才能有裁决。

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实际上，在过去两年的引渡官司审理中，孟晚舟已经输掉了重要的一个案子，那就是关于“双重犯罪”的裁定。

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根据加拿大和美国的引渡协议，只有在加拿大和美国都属于犯罪的行为，才符合引渡案的标准。

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孟晚舟团队辩护说，曼哈顿检方在指控中称，孟晚舟涉嫌商业欺诈 —— 在华为公司与伊朗的生意上，对美国的汇丰银行撒谎，令银行违反了美国对伊朗的制裁禁令。而加拿大并没有对伊朗实施制裁，因此孟晚舟的做法在加拿大不属于违法。

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但不列颠哥伦比亚省高等法院最后裁定，美国对孟晚舟的指控主要是“欺诈”，而这个在加拿大也属于犯罪，因而引渡案可以进行。

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加拿大“两名麦克”的命运更牵动人心

不过，在整个周末，加拿大媒体热议的是，在孟晚舟被捕后不久，遭中国政府逮捕的两名加拿大人，康明凯以及麦克·斯帕夫，的命运。

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到本周四，他俩在中国遭关押也满两年了。不过，与孟晚舟可以被保释，与家人住在温哥华豪宅的状况截然不同，媒体披露，加拿大两名麦克被单独关押，灯光彻夜通明，他们被限制阅读，而且有很长时间甚至得不到领事服务。

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星期五，加拿大总理特鲁多回答记者提问时表示，自己不能对正在进行中的案件多加评论，但称“两年以来，加拿大政府的首要任务是让两名麦克安全回归”。

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Prime Minister Justin Trudeau refused to comment on Meng Wanzhou reports and said the return of the two detained Canadians in China is an ‘absolute priority’. pic.twitter.com/Ezdk4aSAnM 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — CTV News (@CTVNews) December 4, 2020 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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媒体报道称，加拿大政府也一直希望，美国可以直接与孟晚舟达成协议。

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加拿大前驻华大使圣扎克在接受采访时表示，渥太华一直期待奇迹，可以解决这桩棘手的案子。

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而加拿大的中国问题专家伯顿教授表示，即便孟晚舟获释，中国是否会立即释放两名麦克也是个问题 —— 再一次考验特鲁多的政治智慧。

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温哥华的移民律师理查德·克兰德则分析，孟晚舟并不一定会接受这份认罪协议。

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他解释说，司法程序中，有人签署认罪协议，承认一些自己可能没有做过的事情，以尽快获得自由。但是，孟晚舟在温哥华的状况一点儿也不糟，有自由度，所以，她可能不急于要获得“自由”。

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也有专家表示，美国正处于政府过渡期，拜登政府会如何处置这个案子目前尚不清晰，或许孟晚舟可以得到个条件更好的协议。

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