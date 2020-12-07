“我来自加拿大，习惯了”：波士顿暴风雪中，加拿大前冰球明星惊喜现身

刚刚过去的星期六，美国波士顿地区出现罕见早冬暴风雪，风雪持续了几个小时，公路能见度很低，开车出行遇到困难。
当地电视台第25台记者在路边一个加油站采访，结果，一位面带笑容的受访者表示：“还不算太坏”“我来自加拿大，习惯了”。
他的回答令很多人意外。不过，更令人意外的是，这位受访者是一位已经退役的加拿大冰球明星、卡尔加里火焰队的巨星Jarome Iginla。
他说：“状况还不算太疯狂。我的车有雪胎” 。
今年43岁的Jarome Iginla出生于埃尔伯塔省的埃德蒙顿，从1995年到2017年效力于国家冰球联盟（NHL）的不同球队，曾六次入选全明星阵容。退役前，是卡尔加里火焰队的队长。
这段采访一下子上了媒体热搜，很多球迷开心见到偶像重现，并且是在这样特别的情况下。
Here is Jarome Iginla, hockey Hall of Famer and former Bruin, being interviewed on Boston TV as a random guy on the street for a weather story. https://t.co/QzfXYAwKpr pic.twitter.com/en370RIKHe加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
— Luke Knox (@lukeknox) December 6, 2020加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
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