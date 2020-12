“我来自加拿大，习惯了”：波士顿暴风雪中，加拿大前冰球明星惊喜现身

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚过去的星期六,美国波士顿地区出现罕见早冬暴风雪,风雪持续了几个小时,公路能见度很低,开车出行遇到困难。

当地电视台第25台记者在路边一个加油站采访,结果,一位面带笑容的受访者表示:“还不算太坏”“我来自加拿大,习惯了”。

他的回答令很多人意外。不过,更令人意外的是,这位受访者是一位已经退役的加拿大冰球明星、卡尔加里火焰队的巨星Jarome Iginla。

他说:“状况还不算太疯狂。我的车有雪胎” 。

今年43岁的Jarome Iginla出生于埃尔伯塔省的埃德蒙顿,从1995年到2017年效力于国家冰球联盟(NHL)的不同球队,曾六次入选全明星阵容。退役前,是卡尔加里火焰队的队长。

这段采访一下子上了媒体热搜,很多球迷开心见到偶像重现,并且是在这样特别的情况下。

Here is Jarome Iginla, hockey Hall of Famer and former Bruin, being interviewed on Boston TV as a random guy on the street for a weather story. https://t.co/QzfXYAwKpr pic.twitter.com/en370RIKHe

— Luke Knox (@lukeknox) December 6, 2020