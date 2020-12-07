视频演唱成为疫情下加拿大歌手的演出方式

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加拿大温哥华女歌手Jill Barber在COVID-19病毒肺炎疫情让大规模现场音乐会变成不可能的情况下，选择与乐队组合在录音棚绿色背景下无观众表演、后台技术人员用虚拟现实电脑技术把他们的演出置于传奇性的温哥华Palomar夜总会环境，好像她是在60年前就已经被拆掉的Palomar夜总会现场演出，然后在网上向世界各地的观众播出。

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这一录音棚+虚拟视频=现场演唱会的创意是Shocap Entertainment演艺公司先提出、Jill Barber加上用Palomar夜总会做虚拟现场的建议，双方达成共识后的合作产物。

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不过把这个想法变成现实还是需要不少的投入。Shocap演艺公司组成50人的技术团队用了6个星期的时间才完成了Palomar夜总会虚拟现场的视频软件。

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幸运的是，这一虚拟视频技术项目得到了Canadian Media Fund, Creative BC和Epic MegaGrants等几个部门的资助。

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Jill Barber认为，在COVID-19病毒肺炎疫情让人们不得不呆在家里、大型现场音乐会成为不可能的情况下，能用高科技让观众得到在已经不复存在的传奇性场馆参加现场音乐会的感受真是个好办法。

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RCI with Ian Hanomansing · CBC News

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