警方粗暴执法？安大略省议员抗议自己的儿子被拘留

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安大略省议会的无党派议员兰迪.希利尔（Randy Hillier）周末给该省警察总监写信，抗议警方拘留自己的儿子并使用电击枪，指责警察在戴口罩问题上执法越来越粗暴。

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希利尔的两个儿子星期五（12月4日）晚上在安大略省珀斯市的一家酒吧与朋友聚会。当地属于绿色预警区，酒吧仍在开放，但是顾客被要求戴口罩。晚上10点半左右，因他们不肯戴口罩，酒吧老板请求警方协助驱逐他们。根据警方的叙述，其中一人自愿走出酒吧，两人被警察带离。但是他们在酒吧门外停留，拒绝离去并变得“有攻击性”。警察在制服他们的过程中使用了一次电击枪。两人被正式指控在公共场所酗酒的罪名，其中一个是希利尔的儿子。

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希利尔的另一个儿子中了电击枪，但没有被指控。希利尔说，他儿子其实一直在努力安抚朋友，试图“缓和紧张局势”。他在信中说，这次事件是警方在监督戴口罩政策时粗暴好斗的又一例证。

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希利尔原是安省执政党进步保守党的议员，但在去年三月被逐出该党议员团。他是强制性戴口罩和抗疫封禁措施的反对者。

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（CBC News,Trevor Pritchard）

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