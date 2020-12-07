辉瑞疫苗下星期抵达，加拿大史上最大规模的疫苗接种即将开始

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如果能够顺利获得加拿大卫生部批准的话，第一批辉瑞制药公司生产的新冠疫苗将早于原定计划，在下个星期抵达加拿大。总理特鲁多星期一（12月7日）表示，加拿大将在十二月底以前获得24万9千剂辉瑞疫苗。制药公司将把它们直接运往十四个分发中心。“加拿大即将开始有史以来最大规模的疫苗接种。”

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此前辉瑞公司告诉CBC记者，他们将在疫苗获批的二十四小时内发货。而加拿大卫生部的首席医疗顾问沙玛（Supriya Sharma）表示，审批工作最快可能在本星期完成。

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这批疫苗将按照人口比例发放到各省。第一批接种者将是养老院的老人和照料他们的员工。此刻加拿大第二波疫情日益严峻，确诊人数已在上周突破40万大关。原定于明年头三个月才会发放的第一批疫苗提前到来，让许多人觉得终于听到了一个好消息。

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“感谢上帝”

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纽芬兰省长弗里（Andrew Furey)在今天的疫情通报会上宣布，该省下个星期将收到第一批1950剂辉瑞疫苗。“感谢上帝，这对纽芬兰省和拉布拉多地区的人民来说是个好消息。”

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加拿大疫情最严重的省份包括安大略、魁北克、阿尔伯塔和曼尼托巴。安大略省的日增病例最高纪录几天来连续被打破，星期一达到1925起。魁北克省在星期六越过两千大关后，星期一回落到1577起。

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特鲁多在今天的新闻发布会上警告说，更大批量的疫苗将陆续到达，但这不是放松警惕的理由。“如果你这段时间感染了，疫苗也救不了你。”

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如果你不属于老年人和一线救助人员群体，恐怕还要再等几个星期甚至几个月才能接种疫苗。按照加拿大免疫顾问委员会发布的指南，第一阶段接种疫苗的群体应该依次是养老院的老人和员工，其他八十岁以上老人，一线医护人员，某些原住民群体。第二阶段首先考虑警察和消防员等“第一出动人员”，然后是外劳、犯人和收容所住客等集体住宿人员，以及食品店雇员等一线服务人员。

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各省正在进行疫苗发放演习

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辉瑞疫苗的特殊之处除了必须接种两次外，它还必须被保存在零下80摄氏度的低温环境中。十四个发放中心目前都配备了储存辉瑞疫苗的冷冻设施。还有一些省份将使用省内大医院的储存设备。

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辉瑞疫苗的特殊性使其储存、发放和使用都比其他疫苗复杂。负责指挥加拿大公共卫生署疫苗配送中心的加拿大陆军少将弗尔丹（Dany Fortin）从今天开始和各省进行疫苗发放演习。他表示，疫苗抵达一两天内，各省有关部门就要接手，包括拆封，解冻，倒入其他容器，混合……, 因此必须提前熟悉程序。

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除辉瑞疫苗外，加拿大卫生部也在审批杨森制药、阿斯利康和Moderna的疫苗。特鲁多在今天的新闻发布会上说，药物监管人员正在“夜以继日”地工作。他让那些对新冠疫苗心存疑虑的加拿大人放心，因为审批程序将和往常一样严格，“他们会维持加拿大被国际公认的药品审批黄金标准。”

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（CBC News, John Paul Tasker，Kathleen Harris, David Cochrane)

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