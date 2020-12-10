卡尔加里市警官被定罪：曾把一个被反铐双手的女性脸朝下摔倒

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34岁的卡尔加里市警察邓恩（Alex Dunn）星期四（12月10日）被法庭裁定攻击他人导致人身伤害的罪名。受害人卡菲（Dalia Kafi）在双手被反铐在背后的情况下被他摔倒在水泥地上，导致鼻梁骨折断，嘴唇破裂。

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2017年12月13日，卡菲因违反宵禁规定被邓恩拘留。她被要求背靠一面墙拍照。邓恩在拍照前想把她头上绑着的头巾取下。卡菲两次躲开他的手。邓恩一怒之下，把比他矮小很多的卡菲重重摔在地上。一个警官在出庭作证时说，这个“柔道式动作”是他在警界三十年来见过的最恶劣的武力使用。

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卡菲是一名黑人女性。但是并无涉及种族因素的证据呈交法庭。

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邓恩为自己辩解说，卡菲的手虽然被铐在背后，但是仍然能抓住他的手腕，他因此认为自己受到威胁，但并不是故意让她脸朝下着地。

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他在此事发生后被停职，复职后被调离一线，转做办公室工作。法庭尚未决定对他的处罚。

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（CBC News, Meghan Grant)

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