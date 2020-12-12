想自学谷歌多媒体故事Stories制作？YouTube上的Stories课程可以帮上大忙

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由Snapchat开创的多媒体叙事Story的形式受到了社交媒体上爱分享的人们的喜爱。目前这种有个人化杂志特质的数字出版形式已经扩展到Instagram, Facebook上，稳步发展，并在不断地被开发出新的用途。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌开发自己的Stories产品已有一段时间了。根据Google为Accelerated Mobile Pages项目开发的技术，它于2018年推出了AMP Stories。 随后，Stories已集成到移动Google搜索中，旨在为Google提供自己Stories产品。一个月前，这个原来被叫做Google AMP Stories的产品已经被正式改名为Google Web Stories，以显示谷歌对这种“故事”多媒体叙事的期待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于还没有接触Google Stories的人们，谷歌适时地提供了一个系列的YouTube介绍课程，目前这个课程有13个视频，还在不断更新连载中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些视频以有趣的方式向具有基本网络基础知识的观众教授Google Stories在制作上的注意事项和窍门。而这些细节正式想要成为一个成功的Google Stories制作者需要的武器。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与基于App的“故事”不同，谷歌的Stories基于开放网络。谷歌表示，这种开放的网络故事可以由任何人创建，无论是个人创建者还是大的媒体发行商。谷歌称目前已经有2000多个网站发布了被Google编入索引的网络故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外谷歌下属的YouTube也在自己的手机视频App中加入了YouTube Stories。可以假设，谷歌在对基于开放网络的Stories未来的规划中很有可能有将Stories作为跨平台的一种多媒体形式，取代现实生活中的杂志并成为视觉化搜索的一个重要呈现方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Google Web Stories 的一个样本

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada