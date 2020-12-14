倾心关爱长者的老年科医生黄耀明荣获加拿大勋章

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“加拿大勋章”（Order ofCanada）由总督府颁发，每年评选一次。本台曾在11月总督府公布今年获奖名单时报道， 有一位华裔教授获奖。他就是不列颠·哥伦比亚大学医学院副院长黄耀明（Roger Wong）。总督府的公告中说，黄耀明博士的主要贡献是在老年医学领域，包括在政策制定、专业教育、注重文化背景中的医疗服务等。

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这句话高度概括了黄耀明博士多年来在老年医学领域所做出的贡献。他毕业于阿尔伯塔大学医学院， 多年来不仅在不列颠·哥伦比亚大学医学院临床医学系执教，担任医学院的副院长，也在医院为老年人诊治疾病。除此之外，黄博士多年来致力于发展与老年医学有关的学术和临床健康科学，尤其是在关注弱势老年人， 提高对老年急诊患者护理质量， 关注老年人精神健康等方面做出了重要贡献。他满腔热情地传播有关老年医学和及相关教育的知识，倡导为老年人的家庭和护理者提供支持，尽量让老人安全地住在家里，这样会比早早住进老人院更独立而健康。这些独特理念给人启发，他的TEDx演讲在多国受到好评。

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而这些理念在今年COVID-19病毒大流行期间更显其重要。由于好几个省的养老院成了疫情集中爆发的重灾区，加拿大政府为此创立了“长期护理院防范疫情特别工作组”。黄博士受邀与来自加拿大各地的专家一起，为减少老人院的病毒感染提供建议，减轻那里的疫情。在看到由于禁止或限制亲属探访，护理院的老人更加孤独后，他还与学院的另一位同事发起了一个“心心相连”的创新项目：由大学师生使用互联网技术帮助养老院的长者与其亲朋好友保持联系，消除长期护理院中老年人的社会隔离感。

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“心心相连”项目创建以后，先是通过捐赠购买了相当数量的平板浏览器（Ipad），发到长期护理院给长者使用。这些iPad里都预先装好了可以视频会面的应用程序，例如FaceTime，Zoom和Skype，以及其它能让老年人参与视频连线的软件。 然后动员居住在全省各社区的医学院学生等志愿者，每周贡献一定的时间，帮这些老人和他们的亲朋好友连上网，实现虚拟拜访。

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此项目还组织音乐学院的师生为老人们演出。例如音乐学院三年级学生海莉·法伦霍特（Hayley Farenholt）为老人院演奏竖琴， 医学院三年级学生瑞雅·苏勒曼（Raiya Suleman）在旁边拍摄并录制， 通过互联网让养老院的老人们观看。瑞雅是医学院50多名对老年医学感兴趣并参与这一项目的学生之一。她说：“这项举措让我觉得很贴心，而且很宝贵。我希望能通过这种方式让长者和亲人聚集在一起， 以减轻老年社区中的孤立感”。

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另一位医学院研究生卡罗琳·斯帕内尔（Caroline Spaner）是此项目的组织者之一。 她认为这个项目很容易吸引大家参加。人们都知道在这次疫情暴发期间，养老院的情况变得如此艰难。而我们的帮助可以让很多人减少社会隔离的孤独，是一种简单，优美的方式”。

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后来， “心心相连”项目的模式被不列颠·哥伦比亚全省采用，也很快在加拿大全国范围得到推广和实施。

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黄耀明博士说： “长期护理机构是社会上那些最脆弱的老年人的家园，他们年老体弱，很多人健康状况欠佳，还有的患有老年痴呆症。这些老年人通常依靠他们的亲人陪伴。而疫情期间，这些平时惯常的关照方式受到了限制，令老人们处于社会隔离状态”。

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在此次获颁“加拿大勋章”之后，黄耀明博士感到荣幸之余，也借此机会呼吁全社会关注老年人。 加拿大的老年人比例随着婴儿潮一代退休有大幅上升，因而会需要更多的老年专科医生。他希望有更多的医学院学生选择老年医学专科。

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实际上，黄耀明博士在此次被授予“加拿大勋章”之前，已经获得过很多荣誉：包括2019年荣获加拿大老年医学会授予的罗纳德·开普杰出服务奖，以表彰他在老年人医疗保健方面的杰出贡献。他还曾被“狮子会”授予“国际功绩勋章”，这是狮子会向非会员颁发的最高荣誉。此外他还曾获得不列颠·哥伦比亚省阿尔茨海姆症协会颁发的奖项，以及加拿大皇家内外科医学院的邓肯·格雷厄姆奖， 等等。

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黄博士还曾被选为加拿大老年医学会第13任会长，被英国老年医学会授予医学科学家的荣誉， 也先后被美国医学会、澳大利亚和新西兰老年医学会授予荣誉奖章。

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