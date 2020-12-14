加拿大人开始接种辉瑞新冠疫苗，一些相关问题和解答

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满载第一批辉瑞新冠疫苗的飞机在星期天（12月13日）晚上到达加拿大。午夜刚过，安大略省多伦多市的一名养老院护工接受了疫苗注射，成为全加拿大第一个接种新冠疫苗的人。加拿大有史以来最大规模的疫苗接种行动拉开了序幕。

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负责指挥安大略省疫苗分发工作的前加拿大军队总参谋长希利尔（Rick Hilllier）说，这是一个重要的日子。对于那些在抗疫前线奋战了九个多月的医护人员和其他人员来说，疫苗的到来让他们如同迎来了援兵。

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安大略全省在过去二十四小时中新增加将近两千确诊病例，有23人死亡。从星期一开始，该省约克地区和温莎-艾塞克斯地区加入多伦多和皮尔地区，成为灰色预警区，开始实行最高级别的封禁措施。

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联邦政府按照各省人口在全国总人口中所占比例分发疫苗。安大略省作为人口最多的省份，在第一批到达的疫苗中分到6000剂。与邻省魁北克和更早开始疫苗接种的英国不同的是，该省决定第一批接种者仅限于养老院医护人员，不包括老人。由于疫苗数量有限，谁能获得接种是用抽签方式决定的。辉瑞疫苗需要接种两次。第二次将在三周后进行。

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在邻省魁北克，第一批疫苗接种星期一下午在蒙特利尔市的两家养老院开始。仅在过去两个星期，蒙特利尔市的确诊病例就增加了七千多。

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关于疫苗的问题：是否打了就可以不带口罩？

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星期一上午，回答这个问题的文章在CBC网站的热门文章里高居榜首。医生们的回答是肯定的：至少在短期内，打了疫苗也需要戴口罩并保持社交距离和勤洗手。这是因为我们的身体需要一定的时间才能产生免疫反应。

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另外，这么大规模的疫苗接种活动，并不能所有人同时进行。打过疫苗的人周围有许多还在等待的人。目前专家们对接种过疫苗后是否仍能携带和传播病毒尚无定论，大部分制药公司也还没来得及做这方面的临床试验。阿斯利康的一个小规模测试表明，该公司疫苗对防止无症状感染仅有27%的有效性。这说明大部分打过疫苗的人仍然能传播病毒。

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另外值得一提的是，疫苗的有效性并不是百分之百。

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已经得过新冠肺炎的人还需要接种疫苗吗？

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多伦多总医院的传染病专家伯格克（Isaac Bogoch）在回答CBC记者的问题时说，这也是一个没有明确结论的问题。但是鉴于有些新冠患者在痊愈数月后再度感染，他认为，即使你已经感染过，也还是应该接种疫苗的。

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但是正在治疗的新冠患者则应该等到痊愈以后，因为免疫系统在受到病毒影响时不能做好接受疫苗的准备。

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总人口中接种疫苗的人需占多少比例才能达到群体性免疫？

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平均每个感染新冠病毒的人可以传染两到三个人。因此接种疫苗的人必须在总人口中占到60%到70%才能切断传染链，达到群体性免疫。

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其他问题

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新冠疫苗和流感疫苗针对的是不同的病毒，因此打过新冠疫苗后也还是要打流感疫苗，反之亦然。

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在英国，两名有严重过敏史的医护人员在接种辉瑞疫苗后出现不良反应。英国监管机构因此要求这类人不要接种辉瑞疫苗。严重过敏反应指的是需要用肾上腺素进行缓解的过敏反应。

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（RCI with CBC News, Lucas Powers, Emily Chung， Amina Zafar，Radio-Canada)

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