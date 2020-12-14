太暖心了：魁北克一家养老院收到来自世界各地的上万件圣诞贺卡和礼物

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到刚过去的周末为止，魁北克加蒂诺市一家老人院已经收到了超过一万件的圣诞贺卡和礼物，有点令那里的长者和工作人员应接不暇。

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事情始于在塞姆斯城堡退休公寓（ChâteauSymmes Retirement Residence）工作人员西尔维·谢弗里耶（Sylvie Chevrier）在社交媒体上发的几张照片。12月4日，她在FaceBook上发布了几张养老院居民的照片，并说欢迎陌生人给老人们发送节日贺卡， 让她们在节日期间振奋精神。

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谢弗里耶是在看到魁北克省取消了允许在圣诞节期间聚会的决定之后，想到这个主意的。她觉得，对于居住在退休公寓的老年人来说，今年的节日会尤其寂寞。不能聚会意味着他们甚至不能会见家人，这会使他们的节日变得阴沉孤寂。于是，她就拍摄了一些居住在退休公寓中老人的照片，发到社交媒体上，还呼吁人们不仅给她工作的老年公寓，也给其它老人院的长者寄圣诞卡。

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本来，谢弗里耶的Facebook账号中只有100来个朋友。令她出乎意料的是，此后仅仅四天时间，她的帖子​​被转发分享了51,000次。以至于她不得不招募女儿来帮助回复和管理自己的账号。

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而更令她没想到的是，由于照片上有长者展示自己地址的牌子，很快就收到陌生人寄来的贺卡和礼物。到12月12日星期六为止，已经超过了一万件。

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面对堆成一大排的装着这些贺卡和礼物的邮局送货箱，谢弗里耶说：“这真是令人难以置信。这些贺卡不仅来自本省，全加拿大，而且来自法国、比利时、摩洛哥， 甚至其它更遥远的地方”。

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谢弗里耶说，她理解人们为什么她的想法如此有吸引力，因为大家都知道，这可以帮助在疫情流行中受影响最大的人群。“人们在新闻中看到有些老人院受到疫情的严重打击，但作为普通人又无能为力，因为连长者的家人都被禁止探视。 现在则看到了一个能做点什么的机会。这就是我的建议之所以风靡一时的原因’”。

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人们寄到塞姆斯城堡退休公寓的不仅有信件和卡片，还有CD音乐唱片、手工制作的珠宝、肥皂，以及巧克力等。

谢弗里耶说，人们在寄来的贺卡中说，“照片中的老人是如此可爱。甚至有人说’看到照片时都哭了”。

现在，谢弗里耶和同事们仍在忙着为所有卡片和礼物消毒，然后分发给住在老年公寓里的168位居民。

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RCI with Marilla S. Martin, CBC

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