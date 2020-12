拜登获306张选举人票、特朗普更换司法部长

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一美国各州选举人团投票选举下一届美国总统,结果是民主党的拜登像预期的那样获得306张选举人票,离正式入主白宫又近了一步。

下一个步骤是1月6日在美国国会众参两院联席会议上由副总统彭斯宣布最后的选举人票计票结果。

拜登星期一表示自己赢得了总统大选压倒性的胜利,呼吁特朗普识时务地接受其败选事实。

但共和党现任总统特朗普的回答是,不但要继续清查民主党大选舞弊的问题,而且宣布司法部长巴尔在圣诞节前离职。

特朗普在发推特证实巴尔去职后,立即任命了司法部代理部长和副部长,以在总统最后一个月的任期内强力推动司法部采取行动。

有报道说,特朗普至少在三件事情上对巴尔非常不满,一是在大选前没有公布对民主党在通俄门问题上对特朗普滥用司法权力的调查结果、哪怕是部分结果;二是在早就知道司法部在调查拜登儿子的情况下却没有在大选前公布这一消息;三是在大选后公开表示司法部没有发现今年大选有大规模舞弊的问题。

RCI with The Associated Press、CBC News

