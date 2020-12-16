多伦多确诊人数创纪录，安大略省日增病例再次突破两千

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最大城市多伦多星期三（12月16日）增加850起新冠确诊病例，为疫情以来单日新增病例最高纪录。同一天，多伦多所在的安大略省日增病例连续第二天突破两千，达到2159起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照原定计划，再过五天多伦多市就可以结束灰色预警，放宽目前实行的防疫措施。但是疫情的发展迫使公共卫生官员考虑实行更严厉的封禁措施。市长托利（John Tory）说，他正在研究魁北克省的做法，例如要求所有可以不去工作场所的人在家上班，并在12月25日后把非必要服务和商店关闭两周。他将在今后几天与省政府就此进行讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托利表示，市民必须恢复今年春季实行封禁时的行为方式。“我们不愿意将来回顾2020年圣诞节的时候感到羞愧。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也是在星期三，多伦多的累计确诊病例突破了五万大关。另外，有281人住院治疗，最年轻的只有23岁。有19人在过去二十四小时中死亡，最年轻的死者47岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略全省，死亡人数在星期三超过了四千。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Lucas Powers, Julia Knope)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada