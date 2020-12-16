魁北克省计划推出不要求法语水平的移民项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果你的专业是人工智能，视觉效果或信息技术，并且在蒙特利尔市找到一份年薪10万加元的本行工作，那么你不需要会说法语就可以移民到魁北克省。如果是在蒙特利尔市以外的本行工作，年薪要求会降低到75000加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据Radio-Canada报道，这是魁北克省移民部计划在今年冬天推出的一个技术移民试行项目，计划每年接收550人。其中一半人可以不具备任何法语能力，但是必须保证在来到魁省后开始学习法语。该项目预计实施五年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省一向注重保护自己的语言和文化，按照该省技术移民的打分标准，在50分当中法语流利可获得16分之多（满分）。这个移民项目可能是该省自从有权自行选择技术移民以来第一次放弃法语要求。省移民部同时推出的另外两个试行项目则要求申请人有能力用法语交流。这两个项目分别面向护工和食品加工从业者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前这个计划引起了魁北克省反对党议员的质疑和反对。省长勒格（François Legault）在今天的新闻发布会上被问到此事时似乎有点尴尬。他表示自己并不十分了解有关细节，但是总的来说，省政府希望吸引更多符合企业需要的技术人才，并会向他们提供法语课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada