加拿大这几个城市房地产泡沫化风险高

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司CMHC发布的加拿大房地产市场评估报告说，加拿大房地产市场继续面临泡沫化风险；虽然这一泡沫化风险整体来说仍然处于中等范围，但加拿大15个主要城市中房地产市场处于高风险的城市数量已经超过低风险的城市。

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被加拿大房贷和住房公司评为房地产价格增长过快和价格虚高的高风险城市有安大略省的哈密尔顿和新布伦瑞克省的蒙克顿市。房价虚高的城市包括安大略省的多伦多、魁北克省的蒙特利尔、萨斯喀彻温省的里贾纳市。

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CMHC的报告指出，加拿大许多城市房地产市场今年夏天和秋天出现了房价强劲上升的局面，但这与加拿大的人口增长和收入增长幅度脱节。

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加拿大房贷和住房公司的首席经济师Bob Dugan指出，虽然加拿大政府在COVID-19病毒肺炎疫情下推出了大手笔救市和补助项目，但疫情对加拿大人家庭可支配收入仍然有着长期性的负面影响。

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