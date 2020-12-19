Facebook内部会议音频透露其AI工具自动生成新闻摘要，满足迅速浏览新闻需求

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Facebook在其内部会议中告诉数千员工，它正在开发一个新闻人工智能工具。这个AI工具将自动生成海量的新闻摘要，这样用户就不必阅读详细的原版新闻。新闻摘要和Facebook的社交媒体特性更契合，用户会最大化地留在其社交媒体上而不用离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和Facebook有密切内容合作的BuzzFeed最早获得了这个Facebook内部会议音频。会议音频不是公开的，但向数千名Facebook员工内部传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在音频中，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)称，2020年是艰难的一年，因为Facebook经受住了全球疫情和乔治·弗洛伊德(George Floyd)黑人运动的压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook似乎将人工智能看作解决这些压力的一个重要手段。虽然Facebook在此前使用人工智能来解决网络暴力和不实信息上并没有取得可以接受的效果。最后Facebook不得不重新雇佣多达3千人的审核队伍来审查网络言论和信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

即使如此，在人工智能上Facebook仍然下了最大的赌注。对于技术流而言，是否会范很多次的错误并不重要，只要最后做到了一次就足够了。因为这一次的胜利可以被复制和推广到所有相关的领域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook这款名为“TLDR”的AI新闻文章总结工具以“太长，没有阅读”等字词的首字母缩略词命名。除了自动摘要外，据说新系统还可以提供音频旁白，另外还附有语音助手来和用户音频互动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于其他媒体而言，Facebook的做法只会增加对它的不满。全球范围的媒体对Facebook和谷歌的抱怨已经相当响亮。在法国和澳大利亚等国家都在立法迫使Facebook向媒体支付新闻内容使用费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada