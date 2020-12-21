疫情下许多移民签证过期无法入境加拿大

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在COVID-19病毒肺炎全世界泛滥的情况下，成千上万拿到加拿大移民签证的人由于国际旅行的限制、国际航班的取消而无法在移民签证到期前入境加拿大，而要求加拿大移民部发放新的移民签证却是困难的事情。

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有的移民家庭已经卖掉了在原籍国的住宅、出售了在原籍国的财产、给孩子办理了退学手续，现在却处于既无法入境加拿大、又难以继续在原籍国生活的境地。

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获得加拿大移民身份的Harleen Kaur与丈夫和两个女儿就处在这种在原籍国印度和移民国加拿大两边都没有着落的境地。Harleen Kaur虽然与加拿大移民部进行了多次电子邮件联系、在网上填写了表格，但仍然不知道什么时候自己的问题才能得到解决。

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在卡塔尔居住的乌克兰移民Olha Lambina说，由于她已购买了机票的航班被取消、她无法按原计划乘飞机前来加拿大。她虽然填写了网上表格、给加拿大移民部发了电子邮件，但得到的只是移民部的自动回复电邮，不知道自己的问题什么时候才能得到解决。

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加拿大移民部官员在联邦议会移民委员会作证时承认，有约上万个新移民家庭移民签证过期的问题等待解决，虽然移民部已经与约6千个家庭进行了联系，但只有约1千个家庭的移民签证问题得到了解决并已经入境加拿大。

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加拿大联邦议会主要反对党保守党和新民主党要求自由党政府认识到新移民在COVID-19病毒肺炎疫情下面临无法入境问题的紧迫性，立即采取有效措施解决问题。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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