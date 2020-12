辉瑞疫苗对英国新菌株应该有效但仍需验证

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

与辉瑞公司合作研制COVID-19病毒肺炎疫苗的德国BioNTech公司首席执行官Ugur Sahin表示,对其疫苗可以对抗COVID-19病毒新变种英国菌株有信心,但仍然需要更多的研究以得出科学结论。

Ugur Sahin指出,英国COVID-19病毒新变种与原始菌株的蛋白质有99%的相似性,这使得该公司与辉瑞公司合作研制的疫苗能够有效对抗英国新菌株从科学上来说有很高的可能性;目前BioNTech公司正在对其疫苗对抗英国新菌株的能力进行研究,希望在今后几个星期内能得出结论。

目前已经有包括加拿大在内的45个国家批准使用BioNTech公司与辉瑞公司联合研制的新冠病毒疫苗。

到目前为止世界上有至少7740万人感染新冠病毒,有超过179万人死于COVID-19病毒肺炎。

RCI with The Associated Press、CBC News

