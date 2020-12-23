加拿大卫生部批准 Moderna COVID-19 疫苗

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加拿大卫生部批准在加拿大使用 Moderna 公司的 COVID-19 疫苗，从而为 Moderna 的疫苗在年底前送抵加拿大扫清了道路。

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联邦卫生部在完成了对 Moderna 公司临床试验数据的审查后，于星期三 （12月23日）宣布了正式批准的消息。

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Moderna 疫苗有效率 94.1％

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加拿大卫生部在授权使用该疫苗的通知中说，发现 Moderna 疫苗的有效率为 94.1％。

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通知还说：“关于这一疫苗，没有发现严重的安全问题，也没有危及生命或导致死亡的事件。”

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这是加拿大卫生部批准的第二种 COVID-19疫苗。

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12 月 9 日，加拿大卫生部已经批准了辉瑞 – BioNTech （Pfizer-BioNTech）的疫苗，并已经开始在各地对属于最优先群体的人进行注射，其中包括医疗保健人员、老人长期护理院中的老人和员工。

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Moderna 疫苗需要打 2 剂

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Moderna 是美国的一个生物技术公司，总部设在美国马萨诸塞州，与辉瑞 – BioNTech 的疫苗一样，Moderna 的疫苗也需要注射两次，才能使人获得最大的免疫力。

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Moderna 公司的疫苗使用的是 mRNA 技术，这是一种新的疫苗技术，指导细胞产生触发免疫反应的蛋白质，以预防或抵抗导致 COVID-19 的病毒。

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Moderna 公司的疫苗在存储温度上的要求比辉瑞 – BioNTech 的疫苗要求低，从而更适于远距离运输，这意味着加拿大北部地区、原住民偏远社区的疫苗注射工作也即将开始。

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12月底前 16.8万剂

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上个星期，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，加拿大将在12 月底之前收到168,000 剂 Moderna 疫苗，在加拿大卫生部批准后的 48 小时内，疫苗的运输就将开始。

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为了使加拿大人能一有新冠疫苗出来就获得接种，加拿大与多家疫苗公司签署了预购协议，Moderna 公司是其中之一。

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今年8 月，加拿大先是订购了 2000 万剂 Moderna 的产品，12月早些时候，加拿大联邦政府的采购部长阿妮塔·阿南德（Anita Anand）又宣布，政府将在2021 年行使其合同中的选择权，再增购2000 万剂 Moderna 疫苗。

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除此之外，根据合同，加拿大还可以再向 Moderna 公司追加购买1600 万剂 COVID-19 疫苗。

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（CBC）

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