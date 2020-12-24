加拿大“白人民族主义者”获得联邦薪酬补贴，人权团体不满

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大政府公布获得紧急薪酬补贴的企业和机构名录后，媒体发现安大略省的白人至上主义者弗罗姆（Paul Fromm）所创建的两个团体也在其中。此事被披露后，反仇恨人权团体要求政府重新考虑发放薪酬补贴的标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“加拿大紧急薪酬补贴”（CEWS）自今年四月份推出，旨在帮助因疫情受损失的企业保住员工。非营利机构也可以申请。弗罗姆创建的“加拿大言论自由协会”和“外援改革公民”组织就是作为非营利机构提出申请的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗罗姆在极右团体和白人至上主义团体的活动中非常活跃。他曾在一次采访中自命为“白人民族主义者”，称他对加拿大的欧洲文化传统非常自豪并致力于保护这种传统。但是他否认自己属于新纳粹或白人至上主义者，并坚称他的组织符合所有领取薪酬补贴的标准。因为这些标准并不涉及政治立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

71岁的弗罗姆出生在哥伦比亚，但父母均是欧洲移民后裔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada