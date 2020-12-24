安大略和魁北克两省日增病例再破纪录

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加拿大的两个疫情大省安大略和魁北克星期四（12月24日）单日新增病例又一次打破各自的最高纪录，在过去二十四小时中分别增加2447起和2349起新冠确诊病例，各有49人和46人人死亡。

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安大略省已连续十天日增病例超过两千。该省将从星期六起全省进入最高级别封禁状态，实行停止非必要服务，禁止聚会，学校1月份开学后在线上课等措施。居民被要求只在必要时外出。在集中该省大部分人口的南部地区，这些措施暂定实行到1月23日。

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在魁北克省，今天是最后一天所有商店开门的日子。非必要商家和服务将从明天起至少关闭到1月11日。

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今晚是平安夜。魁北克省长勒格此前特意向那些担心不能像往年一样收到礼物的孩子们保证说，圣诞老人的工作属于必要服务。

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第一批莫德纳疫苗在今日抵达多伦多皮尔逊国际机场。

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总理特鲁多今天发表了圣诞致辞，竭力鼓励加拿大人保持乐观:

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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