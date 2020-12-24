BC省制定快递公司向餐馆收取费用的上限

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，无法提供堂食服务的加拿大餐馆要靠外卖生存，但送餐平台公司收取的高额服务费把餐馆收入砍掉了一大块。

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加拿大餐馆行业的利润本来就薄，送餐平台公司收取20%到30%的服务费让许多餐馆难以负担。

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省政府宣布，送餐平台公司收取的服务费用不得超过外卖餐费税前费用的15%，也不得收取超过5%的网上处理订单手续费，不能减少外卖快递小哥的薪酬或扣发其获得的小费。

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BC省政府的上述规定将从12月27日开始实施，有效期三个月。

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不列颠哥伦比亚省政府公共安全厅长Mike Farnworth根据紧急状态法案发布上述规定时说，DoorDash, Uber Eats和SkipTheDishes等送餐平台这样的第三方公司收取的送餐服务费过高，给疫情下苦苦挣扎的餐饮业带来沉重的财务负担，需要政府立即采取救助措施。

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不列颠哥伦比亚省餐饮业9月份的雇员数量与去年同期相比减少了四分之一。

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加拿大餐馆业人士指出，在COVID-19病毒肺炎疫情下外卖生意直线上升，送餐平台的收入和利润也成倍增加，但这是以众多餐馆在生存线上挣扎为代价的。

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加拿大餐馆业呼吁送餐平台公司在COVID-19病毒肺炎疫情期间削减其对餐馆收取的服务费。

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