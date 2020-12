英国脱欧后与欧盟的贸易协议1月1日生效

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欧盟和英国星期六公布了双方达成的英国脱欧后与欧盟的贸易协议,从而消除了市场对双方达不成贸易协议会产生严重后果的担心和忧虑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧盟与英国的贸易协议谈判历时9个月,达成的贸易协议文本长达1240页。这一准许英国和欧盟之间继续实行免税贸易的协议将在2021年1月1日生效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,脱欧后的英国失掉了只有欧盟成员国才享有的自由捕渔权、共享能源市场、共享教育市场、公民自由出入境等特权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国和欧盟成员国的政府和议会仍然需要审核和批准这一刚刚达成的贸易协议。由于这一审批程序无法在年底之前完成,所以1月1日英国与欧盟贸易协议的生效是临时性的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大已经与英国达成双方继续实行自由贸易的协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada