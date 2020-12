蒙特利尔产科医生荣获今年的加拿大勋章

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“加拿大勋章”是由加拿大总督颁发给各领域做出杰出贡献者的国家级荣誉。在今年的获奖者中,有一位蒙特利尔的妇产科医生上榜。总督府发布的获奖名单上介绍说:皇家维多利亚医院的妇产科医生艾丽丝·本杰明(Alice Benjamin)博士在自己的岗位上几十年如一日,热爱产科医学,帮助高危产妇,取得了杰出的成就,特授予加拿大勋章以表彰她对社区的奉献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本杰明博士做产科医生40多年,经她接生的婴儿超过1万名。其中一些她接生的女孩长大后,到了生孩子的时候仍然是找她接生。甚至有一个家庭,一直到孙辈的孩子,都是在她的帮助下问世的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本杰明医生在工作中也遇到过很多艰辛和挑战,尤其是高危产妇面临的各种危险,但她仍然热情不减。她在获奖后说:“我永远不会厌倦听婴儿问世的第一声哭喊。每次在紧张的接生过程结束时,当整个房间都静下来,我总是在等待听到孩子的哭声。听到新生儿的哭声,就是最快乐的事情”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“产科医生有‘双重权力’”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本杰明博士今年75岁。她出生于印度,毕业于德里大学医学院。她开始主修内科学,但后来决定转到妇产科,她笑称转科的原因是觉得,产科医生可以同时有特权“照顾”两个人:产妇和婴儿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1971年来到加拿大之后,她先是定居多伦多。后来丈夫转到蒙特利尔工作,她也搬到这个城市,不久后进入麦吉尔大学附属的维多利亚医院成为住院医生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她回忆说,当时虽然医院里没有一个认识人,但从一开始就感觉是受欢迎的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多年来,她在医院的工作中取得了很多成就:包括在皇家维多利亚医院建立了一个高风险的产科接生中心;为患有糖尿病和肾病的产妇创建了专门的诊所,以帮助减少死产和流产。她还在接生的过程中,帮助保留婴儿的脐带血,用于采集干细胞给婴儿母亲做骨髓移植。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与患者心灵相通

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本杰明博士认为,医学的一半是常识,不单纯只是遵循教科书中的内容。她说她相信患者也是医生,她与患者之间的关系非常神圣。她认为从孕妇怀孕开始,9个多月的时间就是医生与他们建立信任的过程,双方都期望最终是一个健康的婴儿平安落地。她在职业生涯中一直注重与患者保持联系并使他们感到被倾听和有安全感。对于她的病人来说,这位轻声细语的‘B博士’,能够让她们感觉在脆弱的时候得到安慰,获得力量,从而顺利度过分娩的痛苦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记者根据本杰明医生的诊疗记录,采访了一位名叫凯莉·拉帕尔(Kelly Laparé)的孕妇,她的预产期就在12月30日。有趣的是,她弟弟在29年前出生时,就是本杰明医生接生的。当时由于遗传原因,拉帕尔母亲怀孕风险很高,属高危产妇。现在她也有相同的症状。但拉帕尔却很淡定。她说,由于新冠病毒疫情,我分娩时丈夫不能在我身边。但我一点也不担心,因为有本杰明医生会在。在心灵层面上,我和她就没有分离过。这是一种额外的解脱”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位母亲辛扎·塔塔利亚(Cinzia Tartaglia)仍然记得10年前首次与本杰明医生见面的情景。当时她已怀孕,但在例行检查中从卵巢中取出囊肿,并被诊断为子宫内膜异位。此后就被转给了本杰明医生。怀孕的头几个月很艰难,分娩也不顺利,但在本杰明医生的全程关照之下,她的第一个女儿平安出生。她说:“我一生中遇到过许多医生,对本杰明医生的人文关照和谦卑态度难以用语言形容”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣玛丽医院的内分泌学家鲁瓦·埃彭(Roy Eappen)博士说本杰明是一位“令人惊奇和赞叹的女士”,得到很多人的高度评价。她说,不仅是让那么多孩子平安问世,本杰明医生还帮助怀孕困难的妇女。如果有人需要财政或其它形式的医疗帮助,她也会一直在那里。我敬佩她,也一直在尝试着效仿她”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

荣获国家级奖章

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃彭说,本杰明医生本来早就应该获得加拿大勋章的荣誉了,但她却很谦虚,说只是在做自己喜欢做的事,不值得那么多称赞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本杰明医生还曾获得魁北克省骑士勋章,那主要是为了表彰以她的名字命名的基金会从事国际慈善活动。基金会派医学院的学生和住院医生到发展中国家,帮助那里的产科实践。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从明年一月份开始,75岁的本杰明博士将不再做接生的工作,但她仍会在诊室为孕妇看病,还会培训年轻的产科医生。她希望能将工作交付给年轻的医生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kamila Hinkson with files from Kwabena Oduro and Aislinn May

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada