首批莫德纳新冠疫苗圣诞节前被运抵加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大卫生部发出批文一天后，美国莫德纳公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗已在圣诞节前一天被飞机运到加拿大多伦多国际机场。预计在年底之前会有16万8千支莫德纳疫苗被送交给加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府总理特鲁多为此发出推文加以证实，但告诫加拿大人不要放松警惕，因为COVID-19病毒肺炎疫苗普及到所有加拿大人还需要时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照加拿大联邦政府制定的疫苗分配计划，加拿大订购的莫德纳疫苗在交货后将由专业公司分成小包装，然后在下个星期被发送给各个省区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们指出，莫德纳公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗更适合交通不变的北方边远地区使用，因为其运输和储存只需要普通冰箱环境、而不是像辉瑞公司COVID-19病毒肺炎疫苗那样需要零下70摄氏度的超低温环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预计在1月底之前会有120万支辉瑞和莫德纳COVID-19病毒肺炎疫苗被送交给加拿大联邦政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府已经订购了2千万支辉瑞COVID-19病毒肺炎疫苗和4千万支莫德纳公司疫苗，可满足在2021年9月底之前对所有愿意接种疫苗的加拿大人疫苗注射工作的需要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada