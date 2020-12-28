美国总统特朗普的总统任期接近尾声 (AP Photo/Patrick Semansky)

市场松口气：特朗普终于签署纾困法案

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年12月28日（星期一）09:03

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期日签署国会一个星期前已通过的纾困法案，避免了联邦政府由于缺乏现金而不得不停摆、大量美国民众由于COVID-19病毒肺炎疫情造成的经济困难而没钱生活的危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普签署的2万3千亿美元的拨款法案包括1万4千亿美元的政府运营资金、和9千亿美元的COVID-19病毒肺炎疫情纾困拨款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普曾指责美国国会这一9千亿美元的COVID-19病毒肺炎疫情纾困拨款一方面包含太多浪费纳税人金钱的政治拨款，一方面给美国民众每人才6百美元的疫情救助金太少、提高到2千美元他才会签字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普最后在各方的压力下同意签字让该法案生效，不过表示他已获得国会两党领袖的承诺，要单独通过另一项法案把给美国人的疫情救济金上调到每人2千美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国仍然是需要加拿大小心对付的大象：拜登上台后的加美关系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者