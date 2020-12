市场松口气：特朗普终于签署纾困法案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期日签署国会一个星期前已通过的纾困法案,避免了联邦政府由于缺乏现金而不得不停摆、大量美国民众由于COVID-19病毒肺炎疫情造成的经济困难而没钱生活的危机。

特朗普签署的2万3千亿美元的拨款法案包括1万4千亿美元的政府运营资金、和9千亿美元的COVID-19病毒肺炎疫情纾困拨款。

特朗普曾指责美国国会这一9千亿美元的COVID-19病毒肺炎疫情纾困拨款一方面包含太多浪费纳税人金钱的政治拨款,一方面给美国民众每人才6百美元的疫情救助金太少、提高到2千美元他才会签字。

特朗普最后在各方的压力下同意签字让该法案生效,不过表示他已获得国会两党领袖的承诺,要单独通过另一项法案把给美国人的疫情救济金上调到每人2千美元。

RCI with The Associated Press、CBC News

