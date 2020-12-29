假装新冠病毒不存在：记者暗访去墨西哥度假的加拿大游客

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大冬天长，许多人都喜欢利用圣诞和新年假期去温暖的南方待几天。今年新冠病毒流行，总理特鲁多和公共卫生官员多次呼吁人们待在家里，但是仍有不少人照旧南下。更有甚者，有些人在旅游地并不遵守防疫规定，如同新冠病毒并不存在一样肆意玩乐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《蒙特利尔日报》记者鲁瓦索（Clara Loiseau）前往墨西哥度假胜地卡门海滩，暗访在那里度假的加拿大人。卡门海滩位于墨西哥东南部的尤卡坦半岛，12月底的气温在摄氏25度上下，这类躲避冬天的好去处，从圣诞节直到来年二、三月份，几乎每天都有满载加拿大游客的客机抵达。绝大多数人参加所有费用全包的旅行团，除了旅游公司安排的一日游外，所有时间都在酒店和海滩度过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁瓦索惊讶地发现，在度假地似乎只有工作人员严格遵守戴口罩的规定。游客除了在饭馆里起身走动时以外，在其他任何地方都没有被要求戴口罩。而在饭馆里也没有人干预那些违反规定的顾客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

只有很少一部分人使用消毒洗手液，提醒人们保持社交距离的告示也很少见。在这种氛围中，人们很快把疫情抛在了脑后。记者遇到的大部分人都对此感到高兴，因为总算能放松几个月来紧绷的神经，“像正常人一样”互相来往了。来自加拿大和美国各地的游客很快熟络起来。他们和新朋友在游泳池旁喝酒，在沙滩上晒太阳，或是一起吃饭。很少有人还记得两米安全距离这回事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但墨西哥并不是世外桃源。这个一亿多人口的国家，自四月以来已有超过12万人死于新冠病毒，确诊者接近1400万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小心防疫成异类

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在卡门海滩，鲁瓦索有时候觉得自己仿佛回到了疫情初起的时候。那时大部分人不戴口罩，少数戴口罩的人会被人盯着看。她因为用消毒液洗手，戴口罩和尽量与他人保持距离，不止一次遇到怀疑甚至反感的目光。也有人直接把自己的想法说出来。圣诞夜，她和几个人坐在户外，因为做不到保持两米距离，她一直戴着口罩，为此一晚上被人说了四次。一个同桌的游客指出，她坚持戴口罩是因为看了太多电视上的新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过她也注意到，有些人对自己的行为还是心虚的。一个来自渥太华的游客说，他不会在社交媒体上发这次旅行的照片，省得招骂。几个来自魁北克省的游客也表示，关于这次旅行他们没有在亲友圈里声张。有一个只告诉了自己的母亲，因为需要她在他隔离期间帮着买菜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府规定，从国外回来必须隔离十四天，违者会被处以75万加元罚款和/或6个月监禁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二（12月28日），继安大略省和BC省之后，魁北克省也发现了第一起感染英国变种新冠病毒的病例。该省政府已要求联邦政府加强对回国旅客的检测和管控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同一天，安大略和魁北克两省的日增病例再度打破纪录，分别达到2553起和2381起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Journal de Montréal. Clara Loiseau, Radio-Canada, CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada