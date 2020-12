英国刚批准的本国研制新冠疫苗更容易使用

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

英国卫生部星期三紧急批准剑桥大学和AstraZeneca制药公司联合研制的COVID-19病毒肺炎疫苗投入使用。

英国政府已经购买了1亿支AstraZeneca疫苗。首批疫苗在年底的最后一、两天就会开始交货,以保证新年过后从1月4日开始在英国开始疫苗注射工作。

AstraZeneca公司首席执行官Pascal Soriot在接受英国广播公司采访时表示,AstraZeneca公司按成本价、零利润把疫苗提供给英国政府。

英国剑桥大学和AstraZeneca制药公司联合研制的COVID-19病毒肺炎疫苗被认为是到目前为止最容易使用的新冠病毒疫苗。其最实用的三个特点第一是成本低,每支疫苗售价2.5美元;第二是只需普通冰箱温度存储;第三是虽然也需要注射两次,但两次注射的间隔是三个月。

这第三个特点意味着可以先给所有人注射完第一针疫苗后再开始第二轮注射;而不像辉瑞公司疫苗和莫德纳疫苗那样注射完第一针后要预留第二支疫苗用于在一个月内进行第二次注射。

AstraZeneca公司计划在2021年底之前生产出30亿支COVID-19病毒肺炎疫苗。

RCI with The Associated Press、CBC News

