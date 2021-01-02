加拿大批准干细胞治疗先天性视网膜疾病最新疗法，华裔年轻女医生将担纲相关手术

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加拿大卫生部不久前宣布，批准使用干细胞疗法治疗患有遗传性眼病的最新技术。这是加拿大批准的第一个靶向基因治疗方法。被指定实施这种治疗的医院有两所，分别在蒙特利尔和多伦多。同时有4位医生被遴选出来实施这种手术，其中一位就是本台曾经报道过的华裔眼科医生钱昕雅。（让盲人重见光明：采访加拿大华裔眼科医生钱昕雅）

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遗传性视网膜疾病由基因缺陷引起，包括先天性黑斑病和色素性视网膜炎。患有这种病的儿童视网膜功能丧失或逐渐退化，最终导致失明，以前一直没有找到有效的治疗方法。

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近年来，随着基因治疗技术的快速发展，美国的医学科学家在2017年开创了干细胞移植治疗遗传性眼病的技术。它是通过外科手术，将健康基因的功能拷贝后，植入患者的视网膜细胞中，替代有缺陷的基因，从而实现正常生产蛋白质，使患有遗传性视网膜营养不良的人视力恢复。这是医学科学领域的巨大进步。

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这种基因移植手术对医生要求很高，不仅要有丰富的临床经验和过硬的手术技巧，也需要扎实的科学研究背景。加拿大四位有资格担纲这种手术的医生有两名在多伦多，两名在蒙特利尔。

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而蒙特利尔的华裔女医生钱昕雅就是其中最权威的。她已积累了儿科和成人玻璃体视网膜外科的丰富经验。2018年，她就曾与另一位医生合作完成“仿生眼手术”，让一位两岁孩子的母亲第一次看了自己的孩子。

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在今年疫情期间，医疗资源紧张。为了眼病患者能得到及时治疗，她有时把手术安排在夜间进行，以便充分利用手术室晚上的空闲时间， 或降低患者感染新冠病毒的机率。

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她还利用假期作为志愿者参加国际奥斯比飞行医院和加拿大“当代白求恩行动”组织的国际义诊行动，先后到过南美的秘鲁，非洲的喀麦隆和乌干达，以及中国。

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钱昕雅博士的杰出贡献受到多方面的认可，继成为“魁北克杰出青年”首位华裔获奖者之后，去年她又在加拿大著名的“Top 40 under 40″全国评选中上榜，成为加拿大40岁以下40名领军人物之一。现在她已被选为加拿大视网膜学会副主席，加拿大皇家医学院魁北克省眼科学代表。

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