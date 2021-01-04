有钱出国度假，没钱隔离？加拿大政府的隔离补助有漏洞

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因疫情需要隔离的加拿大人可以申请一千加元的隔离补贴（CRSB）。负责发放这项补贴的联邦就业部说，这是为了帮助那些不能享受带薪病假的员工，让他们不至于因隔离而陷入经济困境。但是负责制定这项政策的官员没想到的是，有些人在圣诞和新年期间出国度假，回来后需要隔离，他们也可以申请这项补助。这让许多人感到不满：他们既然有钱出国度假，肯定不会需要靠补助才能吃上饭吧？

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就业部长库瓦特鲁（Carla Qualtrough）表示，政府正在加紧研究如何补上这个漏洞。她在星期六发表的声明说，这项补助绝不是用来鼓励加拿大人无视公共卫生防疫指南的。“我们强烈敦促所有加拿大人避免非必要旅行”。

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隔离补助分作两周发放，每周500加元，扣除所得税后为450 加元。自2020年9月开始实行，到目前为止已有超过45万人领取这项补助。

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目前申请隔离补助的条件包括：因确诊新冠病毒或接触过确诊者等其他因疫情造成的原因需要隔离，缺勤至少达到原工作时间的一半，雇主不提供带薪隔离假，以及没有同时领取其他疫情补助，等等。

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度假者不遵守防疫规定已引起不满

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根据政府网站上发布的这些信息，一个在墨西哥或古巴的海滩上度过圣诞节和新年的人，只要年满15岁，有加拿大社会保险卡，确实没有任何规定阻止他回来后申请隔离补助。

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一个魁北克省护士在脸书上说，她得知此事后感到震惊、失望和愤怒。“这是对医护人员完全没有尊重，简直像是一记耳光。”她的愤怒不仅针对政府，也针对那些不顾疫情出国度假的人。

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此前已有媒体暗访墨西哥度假胜地卡门海滩，发现在那里过圣诞的加拿大人绝大多数并不遵守戴口罩和保持社交距离的防疫规定。与此同时加拿大国内日增确诊人数不断打破纪录。报道见报后引起强烈反响。

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加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）在推特上说，出国度假的人可以领到千元补助，取消旅行的人得不到任何报偿。这个漏洞是不可接受的。他敦促政府立刻做出澄清。

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其他反对党领袖和议员批评说，这就好像是政府出钱奖励那些无视防疫指南的人一样。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）说，有条件出国旅游的人领隔离补助，加拿大人有理由感到不快。但是他同时也强调，政府如果不明令禁止非必要旅行，就必须保证旅行者回来后有条件进行隔离，否则他们有可能把病毒传给其他人，使疫情更加严重。

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多名官员议员被发现疫情期间出国

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除了出国旅行者的隔离补贴外，议员和政府官员的国外旅行也引起民众不满。安大略省财政部长菲利普斯（Rod Phillips）因此提前回国并引咎辞职。此后多名联邦和省级官员、议员被发现出国度假或处理私事，其中包括阿尔伯塔省市政事务部长阿拉德（Tracy Allard），新民主党议员艾什顿（Niki Ashton），保守党议员里珀特（Ron Liepert），自由党议员凯拉（Kamal Khera）和祖贝尔（Sameer Zubert）等人。

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（RCI with CBC News，La Presse, Radio-Canada)

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