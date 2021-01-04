魁北克省七岁女孩死亡，身有烫伤，瘀青和骨折

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魁北克省法医正在解剖一个七岁女孩的尸体，希望找到致死原因。星期天（1月3日）下午2点30分左右在该省拉瓦尔市乔梅迪区，救护车和警察先后赶到一栋高档住宅。叫救护车的是这个女孩的家人。当时她的心脏已经停止跳动，稍后在医院被证实死亡。

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她的身上有开水造成的大片烫伤，还有多处因钝器击打造成的瘀青，一边手臂骨折，肢体有残缺。最早赶到的警察和四名急救人员受到过度刺激，需要接受心理疏导。

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目前拉瓦尔市警察局重案组正在进行过失致死调查，已经传讯女孩的六名家人，包括她的父母，但是还没有对任何人提出正式指控。由于他们只懂阿富汗达里语，与办案人员的交流需要借助翻译。这对夫妇还有另外两个年龄分别是5岁和11岁的孩子。警察昨天下午到达现场时，房内有六名成年人和一个孩子，但是这两个孩子不在家。警方已与儿童保护机构联系。

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据几个邻居透露，这家人非常安静，从不与外人交谈。他们偶尔能看到孩子们的祖母在门前走动，但是从未见过受害者。一个住在对面的男子说，他曾听到过女孩家里传出喊叫，现在很后悔当时没有报警。

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（RCI avec Radio-Canada, La Presse )

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