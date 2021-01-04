一个七岁女孩星期天在这栋位于魁北克省拉瓦尔市乔梅迪区的住宅中死亡。警方正在进行调查。(CP/Ryan Remiorz)

魁北克省七岁女孩死亡，身有烫伤，瘀青和骨折

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2021年1月4日（星期一）14:13

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魁北克省法医正在解剖一个七岁女孩的尸体，希望找到致死原因。星期天（1月3日）下午2点30分左右在该省拉瓦尔市乔梅迪区，救护车和警察先后赶到一栋高档住宅。叫救护车的是这个女孩的家人。当时她的心脏已经停止跳动，稍后在医院被证实死亡。

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她的身上有开水造成的大片烫伤，还有多处因钝器击打造成的瘀青，一边手臂骨折，肢体有残缺。最早赶到的警察和四名急救人员受到过度刺激，需要接受心理疏导。

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目前拉瓦尔市警察局重案组正在进行过失致死调查，已经传讯女孩的六名家人，包括她的父母，但是还没有对任何人提出正式指控。由于他们只懂阿富汗达里语，与办案人员的交流需要借助翻译。这对夫妇还有另外两个年龄分别是5岁和11岁的孩子。警察昨天下午到达现场时，房内有六名成年人和一个孩子，但是这两个孩子不在家。警方已与儿童保护机构联系。

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据几个邻居透露，这家人非常安静，从不与外人交谈。他们偶尔能看到孩子们的祖母在门前走动，但是从未见过受害者。一个住在对面的男子说，他曾听到过女孩家里传出喊叫，现在很后悔当时没有报警。

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（RCI avec Radio-Canada, La Presse )

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文章分类：社会移民与难民
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